Miksi eläkeläinen saa alennuksen Lappeenrannan busseissa vasta täytettyään 65 vuotta?

Lappeenrannan joukkoliikenteessä on käytössä seniorialennus nykyisin yleisemmän eläkeläisalennuksen sijasta. Seniorialennukseen oikeuttaa 65 vuoden ikä.

Etelä-Saimaan toimitukseen yhteyttä ottanut Lappeenrantalainen Antti Moisio ihmettelee käytäntöä. Hän pitää sitä eläkeläisiä syrjivänä. Moisio kertoo ottaneensa aiheesta myös yhteyttä sekä eduskunnan oikeusasiamieheen, sekä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon.

– Sieltä en kuitenkaan saanut selkeää vastausta, Moisio kertoo.

Itse 59-vuotias Moisio on työeläkkeellä, ja kertoo liikkuvansa bussilla mahdollisuuksien mukaan.

– On minulla omakin auto, mutta olen pyrkinyt käyttämään julkista liikennettä esimerkiksi kaupungilla käydessä.

Moision mukaan suurin ongelma seniorialennuksessa on se, että se ei ota huomioon alle 65-vuotiaita eläkeläisiä.

– Mutta sitten kuitenkin 65-vuotias voi käydä töissä ja saada silti alennuksen, Moisio puuskahtaa.

Tällä hetkellä seniorit saavat alennusta Lappeenrannan paikallisliikenteessä hiljaisen ajan matkoista, kun käytössä on arvolippu, eli lippu, jolle on ladattu arvoa matkojen maksamista varten. Hiljaiset ajat ovat viikonloppuisin, arkipyhinä ja arkena kello 17.30 jälkeen. Seniorin arvolipulla noudatetaan hiljaisen ajan hinnoittelua myös arkisin kello 9 ja 14 välillä.

Keskimääräisesti Suomessa jäädään eläkkeelle nykyisin vajaan 62 vuoden ikäisenä. Etelä-Karjalassa on myös paljon sellaisia työnantajia, joiden palveluksesta eläkkeelle siirrytään jo aiemmin, kuten esimerkiksi rajavartiosto.

Alennuksen muuttamista eläkeperustaiseksi ei harkita

Lappeenrannan kaupungin joukkoliikennepäällikkö Terhi Koski vastaa, että eläkeläisalennuksen myöntäminen on toistaiseksi teknisesti mahdotonta käytössä olevan Waltti-lippujärjestelmän vuoksi. Lippujen hinnoittelusta ja alennusryhmistä päättää Lappeenrannan kaupungin kaupunkikehityslautakunta.

– Kun Waltti-järjestelmään päätettiin liittyä vuonna 2015, esimerkiksi vanhusneuvosto toivoi silloin ikäihmisille halvempia lippuja, ja silloin on päätetty sitten ottaa tämä ikään perustuva seniorilippu käyttöön.

Miksei Waltti-järjestelmä sitten mahdollista eläkeläisalennuksen myöntämistä?

– Se on tällainen järjestelmätekninen syy. Meillähän on tehty päätökset tästä Walttiin liittymisestä vuonna 2015 ja silloin on päätetty käytettävät alennusryhmät, Koski vastaa.

Moisio ei selitystä järjestelmäteknisestä syystä sulata.

– Eikö järjestelmän pitäisi olla ihmisiä varten, eikä ihmisten järjestelmää varten, hän kysyy.

Terhi Kosken tiedossa ei ole, että keskusteluja alennusryhmien muuttamisesta olisi käyty kaupunkikehityslautakunnassa viime aikoina, tai sen jälkeen kun hinnoittelusta on päätetty. Myöskään muutoksista Walttiin ei Koskella ole tietoa.

– Kyllähän Waltti kehittyy koko ajan, mutta en ole kuullut, että muillakaan sitä käyttävillä kunnilla olisi tällaista keskustelua ollut.