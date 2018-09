Imatran tämänvuotiset Makkarafestit sujuivat kaikin puolin onnistuneesti.

Sen verran herkullisia kyrsiä, kiekouroita ja käyriä lauantain tapahtumaan osallistui, että ne olivat kadonneet parempiin suihin jo reilussa tunnissa.



Eniten väkeä Inkerinaukiolla oli heti puolilta päivin, makkarajoukkueet kertovat.

— Ainakin 3 500 ihmistä täällä oli. Tai sen vähempää ei ainakaan lasketa, toteaa Jukka Moilanen, keittiömestari ja Saimaan ammattikorkeakoulun lehtori.



Hän kehitteli Imatran ihme -juhlamakkaran reseptin kahdeksan Karjalan makkaran tuki -yhdistyksessä toimivan makkarankehittäjäkollegansa kanssa.

— Juhlamakkaran salaisuus on cayennepippurin määrä. Ja se on tärkeintä, että pippuri on annosteltu vasemmalla kädellä.

Seija Strömberg Täällä on myynnissä keltaista zontaa, huutelivat Imatran Zontasiskot. Keltaisen makkaran salaisuus oli curryssä, kurkumassa ja sahramissa. Grillin ääressä Merja Sten.

Makkaraa oli kuitenkin reilusti tarjoilla. Esimerkiksi rämpsäläläiset olivat varautuneet 14,5 kilolla, ja Imatran Zonta-siskot kymmenellä.

Kova hupenemisvauhti tarkoitti, että esimerkiksi hieman ennen kahta paikalle tullut venäläinen Anton Vasiliev jäi kokonaan makkaratta.

— Myöhässä oltiin. Minkäs teet, hän harmitteli.

Tarjolla muutakin kuin makkaraa

Piia Kaskinen Kun makkarat asettaa näin, niistä tulee Raatteen portti, kertovat IPV:n junioritoiminnan hyväksi makkaraa myyneet Ahti Luukkonen (vas.) ja Heikki Naukkarinen. Raatteen portti muistuttaa siitä, että miehet kuuluvat myös Jääkäri Bikers -yhdistykseen.



Kahden aikaan makkaraa sai enää vain kahdesta paikasta: Kymen lihatukun kylmälaatikosta, jossa oli vielä muutama paketti Imatran ihme -juhlamakkaraa, sekä IPV:n grilliltä.

Siellä paistettiin samaa makkaraa, kuin pesäpallo-otteluissa yleensäkin, kertoo yksi kojun grillausmestareista, Ahti Luukkonen.

Piia Kaskinen Imatran ihme -juhlamakkara ja Kymen lihatukun Janne Toikka (vas.) ja Veijo Kämäräinen.





Ajoissa paikalle tulleet sen sijaan pääsivät kokeilemaan kaikkia. Muun muassa yhdessä paikalle tulleet Minna Jaakkosela ja Jari Inkinen päätyivät samaan suosikkiin.

— Siinä oli mausteita, mutta ei liikaa. Suutuntuma oli makkarainen, ei mikään purkka, he luonnehtivat.

Piia Kaskinen Karjalan keittiömestarit paistoivat yön yli haudutettua festarihärkää. Suolasirottimen ääressä Raili Häisä.

Makkaran lisäksi festeillä oli tarjolla muutakin maukasta.

Esimerkiksi Karjalan keittiömestarit kokkasivat kansalle yön yli haudutettua festarihärkää, ja osa jo seitsemältä paikalle tulleista torimyyjistä jäi paikalle vielä iltapäiväksi.

Tosin makkarafestin kävijät eivät esimerkiksi marjoista innostuneet, kertoo Satu Rasimus Rasimuksen marjatilalta.

— Meidän myynteihin tämä tapahtuma ei hirveästi vaikuttanut, hän naurahtaa.

Piia Kaskinen Rämpsälä curling teamin 14,5 makkarakiloa hupeni hetkessä. Ensi vuonna varaudutaan tonkallisella makkaraa, he lupasivat.

Maamiesseuralla maukkain, Rämpsälä curling teamilla makkaraisin

Imatran tämänvuotisten Makkarafestien Maukkain makkara -palkinnon voitti Raussilan maamiesseura.

Makkaramestaruudesta kisasi yksitoista joukkuetta, ja yleisö valitsi suosikkinsa äänestämällä, kahdessa sarjassa: Maukkaimmassa makkarassa ja Makkaraisimmassa meiningissä.

Maamiesseura voitti yleisöäänestyksen 102 äänellä. Toiseksi kisan maukkaussarjassa tuli Proffat -joukkue 96 äänellä, ja kolmanneksi Kokoaan suuremmat 83 äänellä.

Toinen kisasarja, eli Makkaraisin meininki ratkesi ylivoimaisella tavalla. Sarjan voitti Rämpsälä curling team, joka keräsi äänestyksessä peräti 125 ääntä.

— Salaisina ainesosinamme ovat kuohuviini ja itseammuttu hirvi, kertoo joukkueen perustajajäsen Tarja Turkkila.

Rämpsäläläisjoukkue tarjosi makkaralleen myös palan painiketta, lempeää raparperimehua.



Toiseksi tullut Kokoaan suuremmat sai tässä sarjassa 98 äänen suuruisen potin, ja kolmanneksi tullut Tuplakasi 82 äänen.