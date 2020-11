Joutsenolaislähtöinen Marko Tikka pokkasi Tieto-Finlandian Seija-Leena Nevalan kanssa – Kaunokirjallisuuden Finlandia Anni Kytömäelle teoksesta Margarita

Tämän vuoden tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saa Marko Tikan ja Seija-Leena Nevalan teos Kielletyt leikit – Tanssin kieltämisen historia Suomessa 1888–1948 (Atena).

Kirjassa sukelletaan tanssin kieltämisen perusteluihin eri aikoina sekä muun muassa siihen, miksi tanssikielto Suomessa oli ainutlaatuinen ilmiö sota-aikana muihin maihin verrattuna.

Teos kertoo lisäksi kansalaisten haluttomuudesta taipua tanssikiellon edessä, vaikka tanssimisesta tuli vuonna 1939 rikos. Sota-aikana luvattomien tanssien järjestämisestä ja tanssimisesta tuomittiin tuhansia ihmistä sakkoihin.

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajan valitsi Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar.

Kaunokirjallisuuden Finlandia Anni Kytömäelle

Tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon on voittanut Anni Kytömäen Margarita.

Margarita käsittelee ihmisen ja luonnon välistä suhdetta, kuten myös valtion asettamien vaatimusten hintaa ihmiselle ja luonnolle. Romaani sijoittuu sota-aikojen ja 1950-luvun Suomeen, mutta käsittelee monia nykyajassa ajankohtaisia teemoja, kuten pandemiaa ja luonnonsuojelua.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon myöntää Suomen Kirjasäätiö ansiokkaasta suomalaisesta romaanista. Palkinto on 30 000 euroa. Voittajan valitsi kapellimestari Hannu Lintu. Hän kuvasi "kirjan kielen viettelevän mukaansa ja kannattelevan lukijaa värikkään jatkumon aallolla".

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia Anja Portinille

Anja Portinin seikkailuromaani Radio Popov voitti lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian

Radio Popov (Kustantamo S&S) on voittanut lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon.

Kyseessä on helsinkiläiskirjailija Anja Portinin neljäs lastenkirja. Kirjan on kuvittanut Miila Westin. Vuonna 1971 syntynyt Portin on aiemmin myös toimittanut tietokirjoja sekä kirjoittanut aikuisille suunnatun romaanin Muistokirjoitus.

Voittajan valitsi näyttelijä ja juontaja Christoffer Strandberg.

Finlandia-palkinto on arvoltaan 30 000 euroa.