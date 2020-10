Saimaan kanavan ratasillan työmaan ilkivallasta jo kymmenien tuhansien eurojen vahingot: Turvakameraan tallentuneiden tekijöiden epäillään olevan alakouluikäisiä lapsia

Saimaan kanavan ratasillan työmaa-alueella on jälleen havaittu vakavaa ilkivaltaa. Vandaalit ovat rikkoneet arvokkaita sillan kaidelaseja ja työkoneiden ikkunoita.

Työmaan vastaava mestari Janne Tiainen GRK Infrasta kertoo, että ilkivallan kustannukset ovat kaikkiaan kymmeniä tuhansia euroja.

– Summaan on laskettu kustannuksia viimeisen kahden vuoden ajalta. Enimmät vahingot on tehty viimeisen puolentoista vuoden aikana.

Aivan tuoreimmissa teoissa kyse on muutamien tuhansien eurojen vahingoista.

Turvakameroiden materiaalista ja alueella liikkuneiden vartijoiden havainnoista on huomattu, että ilkivallantekijät ovat erittäin nuoria, jopa alakouluikäisiä lapsia. Iältään he ovat noin 10–12 -vuotiaita tai nuorimpia yläkoululaisia, noin 13-vuotiaita.

Kahden vuoden aikana jo useita ilkivallantekoja

Väyläviraston projektipäällikkö Joonas Hämäläinen kertoo, että Luumäki-Imatra -ratahankkeen aikana on havaittu ulkopuolisilta suljetuilla työmaa-alueilla jo useampia ilkivallantekoja.

– Saimaan kanavan ratasillan työmaa on jo kolmatta vuotta käynnissä. Ilkivallanteoista uusimmat on havaittu viime viikkojen aikana. Tekoja on ollut kaikkiaan useita, ja ilkivaltaa on tehty iltaisin ja viikonloppuisin.

Ilkivallantekijät ovat muun muassa rikkoneet kaivinkoneesta ikkunat. Ne on lyöty rikki, jolloin lasit ovat hajonneet kaivinkoneen ohjaamon sisälle.

– Ilkivalta aiheuttaa ylimääräistä ja turhaa työtä. On siivottava ilkivallan jäljet, hankittavat uudet lasit ja tilattava niille asennus. Työkone on pois käytöstä sen aikaa, kun korjataan aineellisia vahinkoja, Hämäläinen kuvailee.

Tapaukset ilmoitetaan poliisille.

Hämäläisen mukaan erittäin huolestuttavana ilmiönä pidetään korkealla sijaitsevan ratasillan kaidelaseihin kohdistunutta ilkivaltaa sekä sillalla liikkumista yleensäkin.

– Liikennöidyllä ratasillalla liikkuessa tekijät vaarantavat oman terveytensä.

Urakoitsija haluaa selvittää tapaukset

Luumäki-Imatra -ratahankkeen Facebook-sivuilla pyydetään uusimpien ilkivaltatapausten tekijöiden ottavan kohteen urakoitsijaan yhteyttä tapauksen selvittämiseksi.

– Kohdetta urakoiva yritys tarjoaa mahdollisuuden selvittää ilkivalta-asiat tekijöiden kanssa, mutta sen tulee tapahtua ennen kuin poliisi selvittää asian. Urakoitsijaan voi olla suoraan yhteydessä, Luumäki-Imatra -ratahankkeen Facebook-päivityksessä kirjoitetaan.

Kohteen Facebook-sivuilla pyydetään lappeenrantalaisia vanhempia juttelemaan lastensa kanssa.

– Kun ulkopuolinen liikkuu radalla, aiheuttaa hän aina itselle hengenvaaran.

Kirjoituksessa kerrotaan, että taloudelliset vahingot ovat ikävä asia, mutta vielä karmeampi on ajatus siitä, että työmaalla sattuu jollekin pahasti.

Alueen valvontaa lisätty

Luvattomien liikkujien ja ilkivallantekijöiden vuoksi urakoitsija on lisännyt alueen valvontaa. Alueella on myös kiertänyt vartijoita.

– Rautatiealueella ei saa liikkua, on kyseessä sitten silta tai rata yleensäkin, Hämäläinen painottaa.

Liikennöidyillä rautatiesilloilla liikkuminen on myös työntekijöille luvanvaraista. Rakennustyömailla liikkuminen on ulkopuolisilta kielletty. Työmaa-alueella työskentelevät ovat perehdytetty alueen olosuhteisiin.

– Työmaiden läpi voi kulkea vain sellaisia merkittyjä reittejä pitkin, joiden turvallisuus on varmistettu.

Ratatyömaan läheisyyteen on merkitty erikseen alueet, jotka ovat turvallisia liikkumiseen.

Enimmät kulkijat ovat oikaisijoita

Luumäki–Imatra -ratahankkeen työmailla on liikkunut luvattomia kulkijoita ennenkin. Enimmät kulkijat ovat oikaisijoita, jotka kulkevat työmaan kautta asuinalueelta toiselle.

Työmaan turvakameroista on nähty, että kulkijoissa on yhtä lailla nuoria kuin aikuisiakin. Osa aikuisista kulkee lasten kanssa.