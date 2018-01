"Paina Let´s go" — Lappeenrannan matkailusivuilla väännetään rautalangasta, miten Ryanairin lennolle ostetaan lippu Lentoliput voi ostaa vain verkosta, eikä sivua saa suomenkielisenä. Mika Strandén Ryanair lennättää Lappeenrannasta Italiaan ja Kreikkaan maaliskuusta lähtien.

Visit Lappeenrannan nettisivuilla annetaan yksityiskohtaiset ohjeet, miten ostaa lentolippu Ryanairin lennoille. Matkailuneuvonnan mukaan ohjeilla halutaan palvella mahdollisesti englannin kieltä taitamattomia.

Irlantilainen halpalentoyhtiö Ryanair aloittaa lennot Lappeenrannasta Italiaan Bergamoon ja Kreikkaan Ateenaan kevään aikana. Matkailupalvelukoordinaattori Tuula Paakkonen kertoo ohjeiden olevan sivuilla siksi, ettei kenenkään lippu jäisi ostamatta osaamisen ja kielitaidon puutteen vuoksi.

— Lentoliput voi ostaa vain verkosta, eikä sivua saa suomenkielisenä. Ohjeet on tehty sellaisille ihmisille, jotka eivät niin hyvin englantia hallitse. Mitään erityistä pyyntöä ei ole tullut, vaan olemme ajatelleet, että tällaisista voi olla jollekin hyötyä.

Paakkosen mukaan ohjeista ei ole tullut palautetta suuntaan eikä toiseen. Ohjeet ovat olleet verkkosivuilla siitä lähtien, kun tieto uusista lentoyhteyksistä tuli.

Matkailupuolella odotetaan lentojen käynnistymistä innolla.

— Lennoista on oltu kiinnostuneita, ja kaikki toivovat, että yhteyksiä tulisi vielä lisääkin. Päänavausta on odotettu kovasti, ja toivottavasti ne myös jatkuvat tulevaisuudessa.

Kuvakaappaus Visit Lappeenrannan verkkosivuilta Lentolippujen ostamiseksi on tehty seikkaperäiset ohjeet.

Alta löydät Visit Lappeenrannan ohjeet lentolipun varaamiseksi Bergamoon:

Näin varaat lentoliput Ryanairilla: Lappeenranta — Bergamo

1. Avaa virallinen Ryanair nettisivu: www.ryanair.com

2. Valitse: Return / menopaluu TAI One way / yksi suunta

3. Valikosta kohde: From /mistä: Lappeenranta – To: valikosta maa/ Italy / Milan Bergamo

4. Varaa kalenterista lähtöpäivä/Fly out ja paluupäivä/Fly back

5. Passangers/Matkustajat: aikuiset, nuoret 12-15, lapset 2-11, vauvat alle 2 +/-1

6. Paina Let´s go/Siirrytään ja klikkaa hyväksymisruutu alapuolelta

7. Näkymä lentoaikataulusta sekä valittujen lentojen hinnat euroina

Lentoaikataulu 21:05(Lpr)- 16:25(Milan Bergamo) ajalla 28.3 -24.10.2018

Valitse:

Standard; edullisin hinta> ei muita palveluja

Plus; edullisin hinta, lähtöselvitys 60 pv ennen, 20 kg matkatavarat, ensimmäisten joukossa koneeseen, standardipaikka varattuna

Flexi Plus; edellä mainitut sekä vaihdettavat liput, helppo lentokentän lähtöselvitys ja nopea turvatarkastus

8. Näkymä: varaamasi lennot ja oikealla ylälaidassa kokonaishinta

9. Continue/Jatka

10. Varaa haluamasi paikka lentokoneesta: Priority with extra leg room/Väljä jalkatila etuasiakkaille, Priority seat/ 1.sisään, 1. ulos, Standard/ Plus asiakkaille. X on varattu. Klikkaa mieleisesi paikka.

11. Next/ seuraava

12. Reserve same seats on flight back?/Varataanko sama paikka paluulennolle?

Yes, please/ Kyllä kiitos

Pick different seats/Valitse toinen paikka

13. Vahvistetaan paikkavaraukset/oikea alalaita> Confirm

14. Halutessasi lisää Security Fast Track palvelu/ Nopea turvaselvitys, ei kustannuksia enää kentällä> Add to trip/ Lisää matkaan, No, thanks/Ei, kiitos

15. Lisäpalvelut: Extra bag/lisälaukku, Car hire/auton vuokraus

16. Check Out

17. Passangers details/ Lisää henkilötiedot, Contact details and payment/ Yhteystiedot ja laskutusosoite sekä maksutapa ja maksaminen.

18. Tarkista että sait lipun sähköpostiisi ja tulosta se.