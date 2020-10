Pallonlahden koirapuisto on viittä vaille valmiina, puiston teki Lappeen Riento talkoilla kaupungin tilauksesta

Pallonlahden koirapuiston aitaus on valmistunut viime viikolla. Puisto on sikäli jo valmis vastaanottamaan nelijalkaisia vierailijoita isäntineen ja emäntineen.

– Aitaus valmistui viime viikolla, ja sitä pystyy jo käyttämään, kertoo kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen.

Puuttuvat roskikset ja penkit on tarkoitus saada paikoilleen vielä tämän viikon aikana.

Puisto sijaitsee Pallonlahden epävirallisen karavaaniautoparkin tuntumassa, ja pitää sisällään omat alueensa isoille ja pienille koirille.

Urheiluseura toteutti

Aitauksen pystytys on ostettu urheiluseura Lappeen Riennolta, osin talkootyönä ja osin kaupungin pienellä korvauksella. Kaupunki pyrkii Tolosen mukaan esimerkiksi liikuntaseuroille katsomaan työkohteita, joista pystyy maksamaan pienen korvauksen. Korvaus on ajateltu ohjattavan seurojen nuorisotyöhön.

Muita vastaavia seurojen kanssa tehtäviä hankkeita ei kaupungilla ole Tolosen mukaan tällä hetkellä menossa.

– Kaupunki varmaan etsii tällaisia hankkeita, kuten vesakon raivauksia muun muassa. Kaupungilla on tällaista tahtotilaa. Uskoisin, että tämä liittyy myös koronatilanteeseen ja seurojen varainhankintaan sen aikana.

Tapio Arola Lappeen Riennosta kiittelee kaupunkia ja myös yksityisiä mahdollisuudesta varainhankintaan pikku talkoilla.

– Tavallisesti suosittu suksien voitelukoppi ei huonon talven takia tuottanut mitään viime talvena, ja viikkorasteillakin on ollut tavallista vähemmän porukkaa. Kissojen ja koirien kanssa on etsitty kohteita, josta saataisiin talkootyöllä pikkuisen tuloja, Arola kertoo.

Keskusta sai koirapuistonsa

Pallon koirapuisto sai alkunsa kuntalaisaloittesta. Yksi sen laatijoista, Minna Pirilä-Martti, kävi jo viikonloppuna katsastamassa aitauksen yhdessä cairnterrieri Ellin kanssa.

– Paikka on aivan ihana, yllättävän tilavan tuntuinen. Keskustan alueen koirilta on tähän asti puuttunut puisto, Pirilä-Martti huomauttaa.

Ahvenlammen koirapuisto Joutsenossa on tarkoitus tehdä ensi vuonna.

– Se tehdään asukkaiden ja koiraharrastajien kanssa. He ovat siihen lupautuneet, Tolonen kertoo.

Ahvenlammen koirapuiston puuhahenkilö Juha Kuparinen kertoo, että työt on tarkoitus saada käyntiin ensi toukokuussa.

– Ahvenlampi on keskeinen paikka koiranulkoiluttajille. Siinä on myös uimaranta ja kuntoportaat lähellä. Joutsenossa on paljon koiria, joista iso osa on 1,5 kilometrin säteellä tulevasta puiston paikasta, eli kävelymatkan päässä, Kuparinen kertoo.

Lappeenrannassa on nyt Pallon myötä seitsemän koirapuistoa ja yksi koirien uimapaikka. Joutsenossa ei toistaiseksi ole yhtään koirapuistoa.