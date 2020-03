Ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista Pohjois-Italiaan – Lappeenrannan lentoasemalla ei ole tietoa uusista peruutuksista

Ulkoministeriö kehottaa suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista Pohjois-Italiaan Emilia-Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueille. Ministeriö päivitti Italiaa koskevaa matkustustiedotettaan tiistaina.

Lappeenrannan lentoasemalle ei ole tullut tietoa, että Ryanair olisi peruuttanut lisää lentoja.

– Meillä ei ole tällä hetkellä vielä uutta tietoa mahdollisista lisäperuutuksista. Seuraamme tilanteen kehittymistä tiiviissä yhteistyössä THL:n, Traficomin, Eksoten ja lentoyhtiöiden kanssa, Lappeenrannan lentokentän toimitusjohtaja Eija Joro kertoo.

Koronavirusepidemian tilanne on ulkoministeriön mukaan muuttunut viime päivinä ja tartuntariski on suurentunut mainituilla alueilla.

Italiassa on 3.3. mennessä todettu yhteensä yli 2000 tapausta, joista suurin osa on todettu Pohjois-Italiassa. Tapaukset on havaittu viimeisen kahden viikon aikana. Myös muilla alueilla on todettu tartuntatapauksia.

Ministeriö muistuttaa myös, että Italian viranomaiset ovat viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimia. Lisäksi tapahtumia on peruttu ja julkisia kokoontumisia kehotetaan välttämään.

Koronavirusepidemian tilanne on muuttunut viime päivinä ja epidemia-alueeksi määritellään tällä hetkellä Manner-Kiinan lisäksi Iran, Etelä-Korea sekä koko Italia.

Finnar lentää Milanoon vain kotiuttaakseen asiakkaitaan

Finnair peruu lentonsa Milanoon 9.3.–7.4. Huomisesta alkaen tämän viikon loppuun yhtiö lentää Milanoon kerran päivässä kotiuttaakseen asiakkaitaan.