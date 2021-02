Lappeenranta ja Imatra vaarassa jäädä jälkeen nopean netin hyödyistä – Kansanedustaja Jukka Kopra vaatii liikenneministeriltä selvitystä itärajan 5G-verkon aikataulusta

Lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) on lähipäivinä jättämässä kirjallisen kysymyksen eduskuntaan 5G-verkon rakentamisen aikatauluista Suomen itärajalla.

Kirjallisessa kysymyksessään Kopra toteaa, että julkisuudessa liikkuu paljon ristiriitaista tietoa, milloin nykyistä nopeammat 5G-yhteydet lopulta saadaan toimimaan itärajalla. Kopran huolena on, että esimerkiksi Lappeenranta ja Imatra saavat nopean verkon paljon myöhemmin kuin muu Suomi.

– Olen kuullut eri tahoilta erilaisia tietoja tästä asiasta, ja siksi se pitää kunnolla selvittää, Kopra kertoo puhelimessa.

Venäläisten taajuudet ongelmana

Kopra viittaa esimerkiksi Ylen tammikuussa julkaisemaan uutiseen siitä, että uusien 5G-tukiasemien rakentaminen itärajan läheisyyteen sotkisi venäläisten yhteyksiä. Itänaapurissa käytetään satelliittijärjestelmissä samaa taajuutta kuin 5G-verkossa.

Viime viikolla Yle kuitenkin uutisoi, ettei 5G-yhteys olekaan häiriöksi venäläisten yhteyksille.

Kirjallisella kysymyksellään Kopra pyytääkin liikenneministeri Timo Harakkaa (sd.) selvittämään, millaisessa aikataulussa 5G-verkosta on mahdollista tehdä kattava myös Suomen itärajalla.

– Venäläisillä on täysi oikeus taajuuksiinsa, koska näin on joskus sovittu. Tärkeintä on, että he siirtyvät joskus muille taajuuksille, jotta 5G:n vaatima taajuus vapautuisi Suomen puolella, Kopra toteaa.

Itärajan hidas netti

5G-verkon rakentamisen aikataulu on Kopran mielestä tärkeä tieto kuluttajille. Jos 5G-yhteydet saadaan itärajalle vasta kymmenen vuoden päästä, kuluttaja voi päättää, investoiko hän esimerkiksi kalliiseen valokuituun.

Etelä-Saimaa uutisoi viime viikolla, kuinka osassa Etelä-Karjalaa sinnitellään edelleen hitaan 3G-verkon varassa.

Myös Kopra kuvailee itärajan nettiyhteyksiä huonoiksi. Hän itse tekee toisinaan kansanedustajan töitä etänä Lappeenrannassa, eikä esimerkiksi videoyhteys aina toimi kunnolla.

– Toimivat nettiyhteydet ovat nykyään elinehto, jos halutaan saada etenkin tietotyötä tekeviä maaseudulle. Minusta on hienoa, jos voi tehdä töitä kesämökillä ja asua maaseudulla.

Liikenneministeriltä vastaus maaliskuun loppupuolella

Muilla kansanedustajilla on aikaa allekirjoittaa sähköisesti Kopran kirjallinen kysymys tämän viikon torstaihin puoleenyöhön asti.

– Moni on luvannut allekirjoittaa. Puhuin asiasta kansanedustajien kanssa maakuntahallituksessa, ja he olivat hengessä mukana, Kopra sanoo.

Kun allekirjoitusaika menee umpeen torstaina, Kopran kirjallinen kysymys menee julkiseksi asiakirjaksi eduskunnan sivuille.

Liikenneministeri Harakalla on kolme viikkoa aikaa laatia julkinen vastaus Kopran kysymykseen.

– Kiinnostaa tietää, mitä Harakka vastaa. Hänhän voi sanoa, ettei kattava 5G-verkko ole mahdollinen itärajalla vielä pitkään aikaan. Sekin olisi kuluttajille jo arvokas tieto itsessään.