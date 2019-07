Lappeenrannan kaupunki pyytää Perä-Hakalin alueen asukkailta tarkempia tietoja vuoden 2019 aikana tehdyistä rottahavainnoista

Perä-Hakalissa on alueen asukkaiden mukaan rottaongelma. Kaupunki ottaa asukkaiden ilmoitukset tosissaan.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on saanut kevään ja kesän aikana ilmoituksia rottahavainnoista Hakalin alueella. Etenkin Perä-Hakalin alueelta on tullut useita valituksia rotista.

Tilanteen kartoittamiseksi Lappeenrannan kaupungin maaomaisuuden hallinta ja ympäristötoimi kysyvät alueen asukkailta tarkempia tietoja vuoden 2019 aikana tehdyistä rottahavainnoista, Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan tarkempia tietoja rottahavainnoista kartoitetaan kyselyn avulla, johon pyydetään vastaamaan viimeistään 11. elokuuta. Kyselylomake jaetaan Perä-Hakalin alueelle perjantaina. Paperilomakkeen voi palauttaa Hakalin R-kioskiin.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen terveystarkastaja Maritta Arokivi kertoo tiedotteessa, että ympäristötoimi, maaomaisuuden hallinta ja sen toimeksiannosta ulkopuolinen tuholaistorjuntayritys miettivät yhdessä jatkotoimenpiteitä kyselyn avulla saatujen havaintotietojen pohjalta.

– Paperikysely on tällä erää kohdennettu Perä-Hakalin alueelle Hakalinkadulta ja Hovinkadulta 6-tien laitaan, sillä tähän mennessä havaintoja on saatu eniten juuri sieltä. Lisäksi rottien reviiri on melko suppea, arviolta joitakin satoja metrejä, Arokivi sanoo tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan vastauksia toivotaan kuitenkin ensisijaisesti sähköisesti kaupungin e-palvelun kautta. Perä-Hakalin asukkaiden lisäksi myös muiden alueiden asukkaat voivat ilmoittaa e-palvelussa omia asuinalueitaan koskevista rottahavainnoista.

– Asukkaiden tekemät havainnot ja ilmoitukset ovat tärkeitä, sillä niiden avulla voimme kohdentaa mahdollisia torjuntatoimenpiteitä oikeisiin paikkoihin. Havaintojen saaminen helpottaa työtä rottien mahdollisten pesä- ja oleskelupaikkojen ja onkaloiden löytämiseksi.