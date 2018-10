60-luvulta asti pidettyä Kosken Kuvaamon arkistoa on pengottu viime aikoina urakalla. Moni on löytänyt kadoksissa olleita aarteitaan. Kuvia on otettu lukuisista Imatran seudun asukkaista.

Kosken Kuvaamon yrittäjä ja muotokuvaajamestari Eeva Hakalisto selaa iltaisin loisteputken valossa kellarissa ja vintillä sijaitsevia arkistojaan ja etsii toimeksiantoja asiakkailtaan. Työpäivät venyvät helposti pikkutunneille, mutta tehtävä on Hakalistolle mieleinen ja tärkeä.

Kosken Kuvaamon arkistosta löytyy kymmeniä tuhansia negoja, joita on otettu 1960-luvulta lähtien. Arkistosta löytyy koko elämän kirjo. On lapsikuvia, rippinuoria, hääpareja, kotikuvia, hautajaisia ja katukuvia. Sen lisäksi arkisto on täynnä tunteita ja muistoja. Elämän onnellisimpia hetkiä ja toisaalta myös elämän kiertokulun päätöspisteitä.

Syyskuussa Hakalisto avasi arkistojensa aarteet ja alkoi myydä niitä asiakkaille. Asia oli ollut mielenpäällä jo pidempään ja se kirkastui kesän aikana.

— Tämä on minun hiljalleen luopumistani. En lopeta yhtäkkiä, että laittaisin vain oven kiinni, mutta haluan tehdä kauniisti tämän lopettamisen, koko elämänsä valokuvien parissa viettänyt Hakalisto kertoo.

Kunnianosoitus asiakkaille ja yritykselle

Kosken Kuvaamo on Hakaliston vanhempien perustama yritys, jota hän on jatkanut yhdessä siskojensa kanssa. Hakaliston siskolla, Liisa Kuismalla, oli oma valokuvaamo Vuoksenniskalla ja Leena oli mukana Kosken Kuvaamossa. Myös Vuoksenniskan kuva-arkistot löytyvät nyt Kosken Kuvaamosta. Arkistojen avaaminen oli tärkeä asia pitkän uran tehneelle Hakalistolle. Mitään aikaa Kosken kuvaamon sulkemiseen ei ole lyöty lukkoon, se voi olla 70-vuotisjuhlavuosi tai aiemmin.

— Ajattelin kunnioittaa meidän kaikkia ihania asiakkaita ja tätä koko taloa sen historiaa. Sitten pidän jonkinlaisen jäähyväisjutun, Hakalisto miettii.

Mutta ennen kuin ovet sulkeutuvat, on asiakkailla mahdollisuus palata vanhoihin aikoihin valokuvien muodossa. Vanhojen kuvien negat voi hakea Kosken Kuvaamon arkistosta, jos tietää kuvausajankohdan. Pelkällä nimellä ei käsinkirjoitetuista kuvauskirjoista voi etsiä. Yksi kuori maksaa 10 euroa.

Hakalisto kannustaa ihmisiä hakemaan negoja myös siinä tapauksessa, että alkuperäinen kuva olisi tallessa. Kuoressa nimittäin saattaa olla useita muita versioita, joita ei alunperin ole kehitetty paperille asti.

Silva Laakso Eeva Hakalisto esittelee potrettikuvan negatiivia. Kuvassa on hääpari perheineen.

Silva Laakso Vanhimmat kuvat ovat pienellä rullalla ja päällä lukee, mitä kuvissa on.

Idealla suuri suosio

Syyskuussa aloitettu myynti on saanut monet liikkeelle. Hakalisto on saanut jo noin sata toimeksiantoa ja osa kuvista on myös löytänyt omistajilleen. Kuvia etsivät ihmiset jakavat myös niihin liittyviä tarinoita mielellään.

Eräs tarina saa Hakaliston innostumaan erityisesti. Vuonna 1964 syntynyt nainen oli tavannut isänsä pienenä tyttönä yhden kerran. Naisen äiti ja isä olivat olleet naimisissa, mutta eronneet. Naisen äiti kuitenkin muisti, että hääkuva oli otettu Kosken kuvaamossa. Tarkan hääpäivän avulla kuva löytyi helposti.

— Siellä oli kolme ruutua ja tytär haki ne. Voit kuvitella, että jos on ainoastaan yhden kerran nähnyt isänsä. Hän muisti, että isä oli komea ja tumma mies, mutta tunnisti hänet negatiivista heti. Puhutaan niin henkilökohtaisista asioista. Ei tämäkään rouva alkanut itkemään, mutta se mahtava varmuus. Vieläkin on kylmät väreet, Hakalisto kertoo.

— Ja se halausten määrä, mitä mie olen saanut, kun ihmiset hakevat kuvia. Se kertoo, että ei ole ollut turhaa tämä Kosken kuvaamon työ.

Silva Laakso Kuvia on arkistossa kymmeniä tuhansia, ehkä jopa yli 100 tuhatta.

Kuvien muistijälki jää

Hakalistolla on ollut apuna sisarenpoika Santeri Kuisma ja kuvauksia on hoitanut myös Valtteri Nevalainen. Molemmat opiskelevat valokuvausta Lahden muotoiluinstituutissa. Hakalisto on kuitenkin Kosken Kuvaamon viimeinen yrittäjä.

— Santeri ei tätä jatka. Sitten kun minä lopullisesti lopetan, niin sit mie lopetan. Sitten on turha sanoa, että kun myö meinattiin, että meidän perhe olisi tullut kuvaan. Jos meinaa tulla, niin pitää tulla nyt, Hakalisto painottaa.

Vanhoja negoja Hakalisto etsii arkistosta ainakin kesään asti. Ensi talvena voi olla, että liike pysyy auki esimerkiksi päivän tai kaksi viikossa. Tarkkoja aikamääreitä Hakalistolla ei ole antaa.

Kun muotokuvaajamestari ottaa kuoren käteensä, muistaa hän yleensä aina kuvan ottohetken ja silloin vallinneen tunnelman. Valokuvaajan työ kuin on pitkälti myös ihmisten kohtaamista, jotta kuvista tulisi onnistuneita. Vuosikymmeniin palaaminen on pikkutarkkaa ja aikaa vievää puuhaa, mutta se antaa paljon.

— Ei miulla riitä työtunnit. Mutta se onkin tarkoitus, että nyt mie fiilistelen. Ja haluan tuottaa sitä hyvää oloa. Yhdet ihmiset hakivat kummipojan rippikuvat, jotka oli otettu 80-luvulla. Jostain syystä vanhemmat eivät olleet ikinä lunastaneet niitä kuvia. Miulta löytyivät ne negat ja saatiin teetettyä ne. Nyt ne menevät joululahjaksi.

Hakalisto nauraa, että vanhat kuvat ovat myös mahtava aikamatka hiusmuotiin, vaatteisiin ja tyyleihin. 80-luvulla ei rippipukuja haettu Dressmannista.

— Sekin tuo lisäpotkua tähän.

Se minne loput negatiivit lopulta liikkeen sulkemisen jälkeen päätyvät, on vielä arvoitus.

— Mutta mihinkään kaatopaikalle kuvat eivät mene, Hakalisto vakuuttaa.

Kosken kuvaamo/Eeva Hakalisto Kosken kuvaamon varauskirjat kertovat mistä arkistokuvat löytää. Negatiiveja haluavien onkin siis tiedettävä kuvien oton ajankohta.

Artikkelia muokattu 8.10. kello 9.06: Eeva Hakaliston toisen siskon nimi on Leena, ei Eeva, kuten artikkelissa virheellisesti kerrottiin.