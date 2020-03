Imatran kaupungin yhtiö laskutti ulkomaalaisopiskelijoita loppusiivouksesta, kuluttajariitalautakunnan mukaan perusteetta – Rahat suositellaan maksamaan opiskelijoille takaisin

Kuluttajariitalautakunta on antanut päätöksensä Imatran kaupungin omistaman kiinteistöyhtiö Mitran osakeyhtiön toiminnasta. Tapauksessa Imatran Vuokra-asunnot osakeyhtiö laskutti Pappilanpellossa vuonna 2018 olleita ulkomaalaisopiskelijoiden loppusiivouksesta, jonka maksu perittiin vuokravakuudesta.

Kuluttajariitalautakunta suosittelee Mitraa palauttamaan perimänsä maksut takaisin opiskelijoille.

Perustelujen mukaan vuokranantajalla ei ollut esittää tarpeeksi yksityiskohtaista näyttöä vuokrahuoneistojen kunnosta tai siitä, mitä siivoustarpeita yksittäisten vuokralaisten huoneistoissa on ilmennyt.

Kokonaissumma 358 euroa

Opiskelijoiden asiamieheksi valtuutetun Sirpa Paakin mukaan asia eteni tyrehtyneiden neuvottelujen vuoksi kuluttajariitalautakuntaan. Tapauksia on yhteensä kuusi kappaletta ja jokaisen päätöksen perustelut ovat Paakin mukaan samankaltaiset.

Kyse on muuten naurettavasta, mutta opiskelijoiden kannalta merkittävästä summasta. — Sirpa Paakki

Päätöksen myötä Mitraa suositellaan palauttamaan yhteensä 358 euron kokonaissumma. Suositus ei ole velvoite, mutta asianomainen voi viedä tapauksen edelleen käräjäoikeuteen.

– Kyse on muuten naurettavasta, mutta opiskelijoiden kannalta merkittävästä summasta. Totta kai toivon, että Mitra toimii suosituksen mukaisesti. Käräjille tuskin lähdetään, mutta on erittäin ikävää, että ulkomaisten opiskelijoiden kanssa toimitaan tällä tavoin, sillä he eivät osaa puolustaa oikeuksiaan, Paakki sanoo.

Näin vastaa Mitra

Mitran toimitusjohtaja Lassi Nurmi kertoo yhtiön vastaanottaneen päätöksen tällä viikolla.

– Emme ole vielä ehtineet käymään sitä läpi muilta asioilta. Katsotaan päätös ja tutustutaan tarkemmin. Isosta asiasta tässä ei missään nimessä ole kyse, Nurmi kommentoi.