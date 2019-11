Lemi korotti tuloveroprosenttia 22:een

Lemin kunnanvaltuusto päätti maanantai-iltana korottaa tuloveroprosentin 22:een ja yleisen kiinteistöveroprosentin 1,40:een. Kunnan talouskriisissä ei ollut liikkumavaraa, joten valtuustoryhmät olivat hyväksyneet ratkaisun etukäteen. Valtuustossa kireämpi tuloveroprosentti ei enää saanut saatesanoja.

Kuluvan vuoden alijäämäennuste on 1,25 miljoonaa euroa, ja alijäämää on kertynyt myös kahdelta viime vuodelta. Ensi vuodelle on esitetty valtionosuuteen korotuksia, mutta myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) maksuosuuden on ennakoitu nousevan.

Vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä evästi päätösesityksessään valtuustoa, että merkittävät veronkorotukset ovat välttämättömiä kunnan talouden oikaisemiseksi. Eivätkä isommat verotulot yksin riitä, vaan niiden lisäksi on tiukattava kuntakukkaron nyörejä.

Laskelman mukaan vuosikatetta on korjattava vähintään miljoonan euron toimilla.

Linjauksia irtisanomisista odotetaan lähipäivinä

Kunnassa on käyty syksyn aikana yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, joilla tavoitellaan 400 000 euron pysyviä leikkauksia toimintakuluihin. Kyseiset ratkaisut sisällytetään ensi vuoden budjettiin. Kunnan linjauksia henkilöstön irtisanomisista odotetaan lähipäivinä.

Tuoreimman veroennustekehikon mukaan Lemi pystyisi ensi vuonna keräämään kaikkiaan 10, 7 miljoonaa euroa, josta kuntaveron osuus on noin 9,4 miljoonaa euroa.

Lemi ryhtyy ostamaan kirjanpitopalvelut Meidän IT ja talous -yhtiöltä ensi vuoden alussa, mutta hoitaa palkanlaskun edelleen itse. Muutokset henkilöstön työnkuvissa ja mahdolliset irtisanomiset toteutetaan yt-neuvotteluissa.

Kotiseutuyhdistys osti kaksi määräalaa Uutelan tilasta

Uutelan tilasta Lemin kirkonkylästä siirtyy kaksi määräalaa Lemin kotiseutuyhdistyksen omistukseen. Kauppahinta oli 5 800 euroa yhteensä vajaan 3 000 neliön alasta.

Lisämaa kasvattaa osaksi museon pysäköintialuetta. Osa maasta on suojeltu kaavalla ulkoilu- ja virkistysalueeksi.

Valtuusto sai tiedoksi, että Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt kolmen yksityishenkilön valitus Remusenmäki-tilan kaupasta. Hallinto-oikeuden mukaan on tehnyt päätöksen myynnistä harkintavaltansa rajoissa.