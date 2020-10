Etelä-Karjalan käräjäoikeus katsoi moottoripyöräilijän syyllistyneen Imatralla viime huhtikuussa kuuteen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen nuorena henkilönä. Teoista kaksi katsottiin törkeiksi.

Tekojen aikaan 17-vuotias on myöntänyt tapaukset. Nuorukainen tuomittiin 70 päiväsakkoon, joka hänen tuloillaan tekee 420 euroa. Tuomio on lainvoimainen.

Todistusaineistona käytettiin muun muassa miehen itsensä kuvaamia videoita. Kaikista kuudesta teosta oli videotallenne, jonka mies oli kuvannut kypäräänsä kiinnitetyllä Gopro-kameralla.

Videotallenteet ajoitettiin huhtikuulle 2020. Tarkka tekoaika todettiin vain 20. huhtikuuta tapahtuneelle teolle, jossa nuorukainen ajoi poliisia pakoon. Videoille oli tallentunut muun muassa keulimista yleisillä teillä, kumin polttamista sekä yksi tilanne, jossa mies putosi moottoripyöränsä kyydistä.

Motoristi jäi kiinni paettuaan poliisia

Vakavimmassa tapauksessa mies ei piitannut poliisipartion pysäytysmerkistä, vaan kaahasi pakoon 50 kilometrin taajamanopeusrajoitusalueella Imatran Korvenkannantiellä jopa 105,2 km/h keskinopeutta 500 metrin matkalla.

Pakomatkansa aikana motoristi ajoi myös pyörätiellä Korvenkannan Nesteen kohdalla, ja ylitti Kuutostien kevyen liikenteen siltaa pitkin.

Mies on oikeuden mukaan myös esimerkiksi kuljettanut moottoripyörää Pietarintiellä yleisen liikenteen seassa ajokaistalta toiselle luisutellen sekä ajanut useita kertoja moottoripyörän etupyörä ylhäällä, ja ainakin yhden kerran siten, keuliminen on tapahtunut kuljettajan seisoessa ajon aikana moottoripyörän istuimella.

Lisäksi kuljettajan todettiin polttaneen kumia siten, että siitä on aiheutunut kohtuutonta melua ja ilman pilaantumista.

Yhden ajokerran aikana mies on menettänyt moottoripyöränsä hallinnan siten, että hän pudonnut moottoripyöränsä kyydistä, ja moottoripyörä on sinkoutunut vähän matkaa eteenpäin ilman kuljettajaa. Tuolla kertaa ajo on tapahtunut yleisillä teillä, ja tapahtumahetkellä paikalla on ollut kaksi muuta moottoripyöräilijää, yksi mopoilija sekä tapahtumia seuraavaa yleisöä, joten menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisten turvallisuudelle, oikeuden ratkaisussa todetaan.

Mies on ajanut siten, että hän ei ole ottanut huomioon tieliikennelain mukaista tiellä liikkujalta vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Miehen ajaessa moottoripyörällä teonkuvauksissa ilmenevällä tavalla, ei hänellä ole ollut mahdollisuutta hallita moottoripyörää kaikissa liikennetilanteissa, oikeus perusteli ratkaisuaan.