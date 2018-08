Kissoille on hankalinta löytää koteja kesäisin. Syksyn saapuessa myös villikissat alkavat hakeutua ihmisten läheisyyteen. Eläinkoti Pesässä vapaaehtoisia tarvittaisiin runsaasti lisää.

Eläinkoti Pesän huoneissa ja häkeissä hiipii kissoja joka nurkan takana, mutta useammallekin olisi tilaa. Häkkejä on kuitenkin tyhjennetty tarkoituksella, ja niiden asukkaita on muuttanut sijaiskoteihin. Lähiaikoina Pesään on saapumassa kaksi useamman kymmenen kissan populaatiota. Vuoden vaikeimmat kissa-ajat ovat alkamaisillaan.