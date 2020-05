Lappeenrannassa on THL:n mukaan nyt 17 koronatartuntaa – Eksote ei kertonut uusista tapauksista sunnuntaina

Etelä-Karjalassa ei ole sunnuntaina todettu uusia koronatartuntoja. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri kertoo tilannekuvassaan, että varmistettuja koronatartuntoja on todettu 24.

Edellisen kerran uudesta koronatartunnasta kerrottiin lauantaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n koronakartan mukaan Etelä-Karjalassa on 23 koronatapausta, joten tilastoon on tullut yksi lisää lauantain jälkeen. Niistä 17 on Lappeenrannassa, ja Lappeenrannan luku on kasvanut myös yhdellä.

THL:n tilastot voivat päivittyä takautuvasti.

Suomessa määrä kasvoi 33:lla

Suomessa on todettu yhteensä 6 859 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Eilen tartuntoja oli tiedossa 6 826, eli niiden määrä on kasvanut 33:lla. Lauantaina vahvistettujen tapausten määrä kasvoi perjantaista 50 tartuntatapauksella.

Tartuntoja on Suomessa siis noin 124 sataatuhatta asukasta kohden. Valtaosa tartunnoista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa vahvistettujen tartuntojen määrä on 5 001, eli niitä on 297 sataatuhatta asukasta kohden.

Parantuneita on THL:n muutamien päivien takaisen arvion mukaan noin 5 400.