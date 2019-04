OmaSp:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi imatralainen Jarmo Salmi: ”Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen ja tietää varmasti myös paljon työtä”

OmaSp:n hallituksen puheenjohtajaksi nousee oikeustieteen kandidaatti Jarmo Salmi. Imatralainen Salmi on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien.

Salmi kertoo tiedotteessa arvostavansa OmaSp:n dynaamista johtamista, jossa toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on merkittävä rooli.

— Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen ja tietää varmasti myös paljon työtä. OmaSp on yhtiönä mennyt isoin harppauksin eteenpäin. Ajatukseni nyt hallituksen puheenjohtajana on ensin kuunnella hallituksen jäsenten toiveita ja näkemyksiä, ja sen jälkeen katsoa, miten hallitustyöskentelyä voidaan kehittää. Pidän tärkeänä, että hallituksessa on hyvä henki, yhteistyökykyisyys ja avoin ilmapiiri. Päätöksenteossa on tärkeää tarkastella asioita monipuolisesti eri näkökulmasta, hahmottaa asioiden hyvät ja huonot puolet.

Salmi on toiminut toimitusjohtajana Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy:ssä vuodesta 2014 lähtien ja asianajajana ja vastuunalaisena yhtiömiehenä Asianajotoimisto Lasse Salmi Ky:ssä vuosina 1991—2014. Lisäksi Salmi on toiminut hallituksen puheenjohtajana Kiinteistö Oy Kosken-Keskuksessa vuodesta 2014 lähtien ja hallituksen jäsenenä Suomen asianajajaliitossa vuosina 2012—2015.

Eläkeikä tuli täyteen

Hallituksen puheenjohtajan muutos tuli vastaan luonnollisessa tilanteessa väistyvän puheenjohtajan Jarmo Partasen eläkeiän täyttyessä. Partanen ehti toimia puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien.

— Arvostan suuresti Jarmo Partasen tekemää työtä jo aikanaan Etelä-Karjalan Säästöpankissa ja nyt viimeiset vuodet OmaSp:n hallituksen puheenjohtajana. Hän on tehnyt ansiokkaan päivätyön ja vaikuttanut omalla merkittävällä työpanoksellaan pankin hienoon kasvuun ja kehitykseen. Tästä on hyvä jatkaa OmaSp:n kehittämistä eteenpäin, Jarmo Salmi kertoo tiedotteessa.

Hallituksen jäsenet valittiin

Huhtikuun 29. päivä pidetyssä OmaSp:n yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Heli Korpinen, Jyrki Mäkynen ja Jarmo Salmi sekä uudeksi jäseneksi Jaana Sandström.

Hallituksen järjestäytymiskokous, joka pidettiin välittömästi yhtiökokouksen jälkeen, valitsi Jarmo Salmen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäkysen varapuheenjohtajaksi.