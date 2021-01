Lepolankadulle ilmaantui pysäköintikielto Lappeenrannassa – Pysäköinti oli riski pääväylän turvallisuudelle ja haittasi kunnossapitoa, kaupunki perustelee

Pysäköintikieltomerkit ilmestyivät viikolla Lappeenrannan Lepolankadulle. Autoja ei saa parkkeerata kummallekaan puolelle Lepolankatua. Poikkeuksen tekee katuosuus Lepolan hautausmaan kohdalla, jossa lyhyt pysäköinti on sallittu pyhäpäivisin.

Vielä perjantaina Lepolankadulla oli pitkä jono pysäköityjä autoja. Muutamat näyttivät jääneen talvehtimaan paksun lumipeitteen alle.

Lappeenrannan kaupunki perustelee tuoretta pysäköintikieltoa turvallisuussyillä ja kunnossapidon helpottumisella. Kunnossapitopäällikkö Topi Kangas sanoo, että liikenteen turvallisuus on niistä etusijalla.

Hän korostaa, että Lepolankatu kuuluu kaupungin pääväyliin. Siellä on säännöllinen joukkoliikenne ja muutenkin vilkasta. Vuorokautinen ajoneuvomäärä on keskimäärin yhteensä 6 500.

Anu Kiljunen Pysäköidyt autot siirtävät selvästi liikenteen ajoväyliä keskemmälle katua.

Uusia kerrostaloja, lisää autoja

Haitat ovat tulleet esiin, kun Lepolankadun ja Armilankadun risteykseen valmistui kolme uutta kerrostaloa. Asukkaat ovat pysäköineet autojaan etenkin Lepolankadun länsireunaan.

– Tilannetta on seurattu pari vuotta ja se on muuttunut sietämättömäksi. Linja-autot ovat joutuneet ajamaan pitkään osin vastaantulevien kaistalla ohittaakseen pysäköidyt autot, ja bussit kohtaavat myös toisia busseja siinä katuosuudella. Se lisää turvallisuusriskiä. Samoin kadun auraus on vaikeutunut.

Kankaan mukaan on jo ehtinyt sattua joitakin tapauksia, joissa kolari on ollut hyvin lähellä.

– Toki on tiedossa sekin, että kiellot aiheuttavat hankaluutta läheisten talojen asukkaille.

Anu Kiljunen Pysäköintikielto ei koske Lepolankadun itäreunaa, jossa lisäkilvin sallitaan pyhäpäivisin lyhytaikainen pysäköinti.

Kaupungin tiedossa on, että Lepolankatua ovat käyttäneet pysäköintiin myös Lepolan hautausmaalle suuntaavat. Ruuhkaisinta pysäköintialueella on pyhäinpäivinä ja jouluisin, kun ihmiset saapuvat sytyttämään kynttilöitä omaistensa haudoille.

Näitä autoilijoita varten pysäköintikieltomerkki on varustettu lisäkilvellä, joka sallii pysäköinnin pyhäpäivisin pysäköintikiekolla kahden tunnin ajaksi. Lisäkilpi on asennettu sekä ennen Lepolan liikenneympyrää että sen jälkeen.

– Se on poikkeus, ja juhlapyhinä riskin voi ottaa muun liikenteen hiljentyessä.

Anu Kiljunen Kaikki läheisten kolmen kerrostalon asukkaat eivät saa autoaan mahtumaan piha-alueelle. Kaupunki yrittää etsiä lisätilaa Armilankadun itäpäästä.

Joustonvaraa ehkä Armilankadulla

Nykyisessä Lepolankadun katusuunnitelmassa ei ollut pelivaraa toisenlaisille ratkaisuille. Topi Kangas ei silti lupaa, että Lepolankatua muokattaisiin lähivuosina uusiksi yksinomaan pysäköintipaikkojen tai -alueen perustamiseksi.

Lisätilaa yritetään etsiä Armilankadun itäpäästä. Mahdollisuuksia joustamiseen pysäköinnissä on enemmän, sillä Armilan pelastusasemalta ei enää lähdetä hälytysajoihin.

– Armilankatu on Lepolankadun tapaan pääväylä, ja bussit ajavat sitä pitkin. Liikenne on kuitenkin kokonaisuudessaan vähäisempää kuin Lepolankadulla, ja nopeusrajoitus alhaisempi.

Anu Kiljunen Jos autonomistaja on ajatellut voivansa seisottaa autoaan Lepolankadun varressa yli talven, nyt on aika etsiä toinen paikka.

Huomautuksia, ei vielä sakkoja

Koska pysäköintikiellot pystytettiin Lepolankadulle vastikään, autoilijat saavat hetken aikaa totutella niihin.

Topi Kangas huomauttaa, että lähiajat autoihin jaetaan muistutuksia, eikä vielä suoraan sakkoja.

– Muutama auto on niin paksun lumipeitteen alla, että ne on ilmeisesti jätetty kesärenkailla varustettuna talvisäilytykseen kadun varteen. Tällaisissa tapauksissa on odotettavissa ensin siirtokehotus auton tuulilasiin, ja jos sitä ei määräajassa noudateta, kaupunki toimittaa auton varikolle.