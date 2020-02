All Over Press

Sikasen perhe siirtyi maanantaina Italiasta Sveitsiin. Perhettä jännittää, pääsevätkö he loppuviikosta takaisin Italiaan ja lentämään kotiin.

Suojapukuiset henkilöt ottivat vastaan Lappeenrannasta saapuneet Bergamon lentokentällä viikonloppuna. Etelä-Karjalan liiton aluekehitysjohtaja Satu Sikanen lensi perheineen Pohjois-Italiaan Ryanairin lennolla.

– Lentokoneesta terminaaliin tullessa tehtiin jokaiselle kasvoilta joku pikatesti. Olettaisin, että he mittasivat, onko kuumetta, Sikanen kertoo.

Pohjois-Italia varautuu koronaviruksen leviämiseen, mutta turistien elämään se on toistaiseksi vaikuttanut melko vähän. Sikasen perheellä oli tosin liput bergamolaisen jalkapallojoukkueen Atalantan otteluun, joka peruttiin. Useita muitakin pääsarja Serie A:n otteluita peruttiin viruksen leviämisen estämiseksi.

Sunnuntaina Bergamossa kaupat olivat auki ja liikkeellä oli paljon ihmisiä, sillä kaupugissa järjestettiin lasten karnevaalitapahtuma, Sikanen sanoo.

Kai Skyttä Satu Sikanen, Etelä-Karjalan liitto

– Ihan normaalisti vietimme sunnuntain kaupungilla ja kaupoilla. Harmitti, että peli siirtyi, mutta kyllähän turvallisuus on meidän kaikkien etu.

Sikasen mukaan paikallisessa mediassa kerrottiin, että Bergamossa on todettu muutamia koronavirustartuntoja ja että naapurimaat miettivät varotoimenpiteitä rajanylityspaikoilla.

Maantaina kaupassa hyllyt eivät olleet tyhjiä ja ihmisiä oli liikkeellä.

– Olisi ihan älyttömän huonoa tuuria, jos täältä koronaviruksen toisi kotimaahan.

Maanantaina perhe matkusti Pohjois-Italiasta Sveitsin puolelle. Sikasen perhe viettää lomaa rauhallisin mielin, vaikka heitä vähän mietityttääkin, pääseekö Sveitsistä loppuviikosta Italiaan ja lennetäänkö lennot normaalisti.

– Tuskin koko Keski-Euroopan lentoliikennettä suljetaan. Ehkä täältä jotain kautta pääsee Suomeen, Sikanen arvelee.

Ryanair vastasi Twitterissä asiakkaiden kysymyksiin koronaviruksen vaikutuksista, että ei ole mitään tietoa siitä, että virus vaikuttaisi Ryanairin lentoihin.

THL: matkailijoiden riski sairastua koronavirukseen on pieni

Suomen ulkoministeriö muutti maanantaina aamupäivällä Italian matkustussuositustaan. Ulkoministeriön mukaan Italiaan matkustettaessa pitää noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pohjois-Italiassa Veneton, Lombardian ja Piemonten alueilla on todettu useita koronavirustapauksia. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Italian viranomaiset ovat ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimenpiteitä. Tapahtumia on peruutettu ja julkisia kokoontumisia kehotetaan välttämään. Viranomaisohjeiden seuraaminen tärkeää.

Kiristyneet turvallisuusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä ja matkustaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa. Ulkoministeriö ja suurlähetystöt seuraavat tilannetta tiiviisti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan matkailijoiden riski sairastua koronavirukseen on pieni. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsihygieniaa.

STT uutisoi maanantaina aamulla AFP:n tietoihin viitaten, että Italiassa on vahvistettu neljäs koronaviruskuolema.

Virukseen menehtyi 84-vuotias mies Lombardian maakunnan pohjoisosissa.

Koronavirustartuntojen määrä Italiassa alkoi nousta jyrkästi lauantaina. Suurin osa tartunnoista on todettu juuri Lombardian alueella, jonka keskuskaupunki on Milano. Virukseen tähän mennessä kuolleista kolme on ollut Lombardiassa.

Italia on määrännyt erityistoimia, joilla toistakymmentä paikkakuntaa Pohjois-Italiassa pyritään eristämään viruksen leviämisen estämiseksi.

Koronaviruksen takia on jo peruttu muun muassa Milanon muotiviikot ja Venetsian karnevaalit sekä useita jalkapallon pääsarjan otteluita. Myös Milanon kuuluisan La Scala -oopperatalon esityksiä on peruttu.

Euroopan unionin tartuntatautiasiantuntijat arvioivat koronavirustilannetta maanantaina, THL kertoo.