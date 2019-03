Mikä metallimusiikissa kiehtoo? Synkkyys, vastaavat Topias Parviainen ja Ari Halonen.



Parviainen ja Halonen kuuluvat lappeenrantalaiseen Pikametallimiehet-yhdistykseen. Yhdistyksen ideana on koota raskaasta musiikista kiinnostuneet yhteen ja jakaa heidän kesken metallimusiikkiin liittyviä ajatuksia ja elämyksiä esimerkiksi bändien keikoilla.



Vaikka synkkyyttä ihannoidaan musiikissa, metallimusiikin ystävät eivät vaikuta synkeältä porukalta.

— Yhdistyksen hyvä yhteishenki tulee luonnostaan, koska tähän hakeutuu metallihenkiset ihmiset, Parviainen sanoo.



Parviainen ja Halonen ovat olleet metallihenkisiä jo nuoresta pojasta saakka.



Lahdesta kotoisin oleva Parviainen löysi metallimusiikin suomalaisen Teräsbetoni-yhtyeen kautta noin 10-vuotiaana.



Myös Ari Halonen innostui alakouluikäisenä raskaasta musiikista.

— Ensimmäiset bändit taisivat silloin olla Metallica ja Iron Maiden, joita kuuntelin, muistelee Iisalmesta kotoisin oleva Halonen.







Ensimmäiset bändit taisivat silloin olla Metallica ja Iron Maiden. - Ari Halonen

Pikametallimiehet

kokoontuvat

vaihtuvissa paikoissa

Jenni Hirvinen Topias Parviainen kertoo ostavansa vielä levyjä, mutta Ari Halonen kuuntelee musiikkinsa pääasiassa netistä Youtubesta. Kuvassa FM2000-bändin musiikkivideo.

Pikametallimiesten kerho perustettiin jo 1990-luvulla Lappeenrannassa, mutta yhdistykseksi se rekisteröitiin vasta hiljattain, viime vuoden joulukuussa. Parviaisen ja Halonen lisäksi yhteisöön kuuluu parikymmentä muuta metallimusiikin fania.



Mukana on myös kerhon perustajajäseniä, jotka palasivat toimintaan tauon jälkeen. Pääasiassa yhdistys koostuu Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevista metallimusiikin ystävistä. Vanhin jäsen on yli viisikymppinen.

— Häneltä olemme saaneet tietoa kerhon historiasta ja vanhoja valokuvia, Parviainen kertoo.



Pikametallimiehillä ei ole pysyvää tukikohtaa. He kokoontuvat kampuksella noin kerran kuukaudessa siellä, mistä milloinkin saavat tilan käyttöönsä.



Kokoontumisiin jäsenet kutsuvat sekä pieniä paikallisia että tunnetumpia bändejä soittamaan tai kuuntelevat metallilevyjä ja keskustelevat niistä. Joskus jäsenet lähtevät keikoille yhdessä.



Useita bänditapahtumia on järjestetty kampuksen yhteydessä sijaitsevassa Cafe Bar G -ravintolassa.

— Myös hyvä ruoka yhdistää meitä. Meillä on esimerkiksi paikallisen grilliseuran kanssa yhteisiä ideoita, kertoo Parviainen, joka liittyi Pikametallimiesten toimintaan viisi vuotta sitten aloitettuaan opinnot Lappeenrannassa.

Jenni Hirvinen Ari Halonen ja Topias Parviainen kuuluvat Pikametallimiehet-yhdistykseen, joka kokoaa lappeenrantalaiset metallimusiikin kuuntelijat. Raskaan musiikin ystävien yhteisöllisyys on iso ilmiö, ja Parviaisen mukaan akateemisia metallimusiikin yhdistyksiä on ympäri Suomea.

Metallikulttuuri on vahva

Metallimusiikkia kuuntelevat ihmiset hakeutuvat mielellään yhteen.



Parviaisen mukaan akateemisia, raskaan musiikin yhdistyksiä on Suomessa paljon, jokaisella yliopistokaupungilla on omansa.



Lappeenrannassa on hänen mukaansa vahva metallikulttuuri.

— Bändejä on paljon, ja meille moni tarjoaa, että hei, meillä olisi tällainen bändi, haluatteko kuunnella.



Pikametallimiehet vaihtavat ajatuksia musiikista paitsi kasvokkain myös sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa. Yhdistyksen irc-kanavalla saa keskustella musiikista ja muista aiheista vapaasti.



Äijäklubi Pikametallimiehet ei ole, vaikka nimestä voisi päätellä niin.

— Kaikki ovat tervetulleita. Tällä hetkellä naisia on vain 10—20 prosenttia kaikista jäsenistä, mutta hallituspaikallakin on nainen, Parviainen kertoo.