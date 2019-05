Luumäelle suunnitellun biokaasulaitoksen rakentaminen on viivästynyt puuttuvan energiatukipäätösen takia

Doranova-yhtiön suunnitelma rakentaa biokaasulaitos Luumäelle ei ole edistynyt. Yhtiö odottaa edelleen työ- ja elinkeinoministeriöltä hakemaansa energiatukea, joka kattaisi 20—30 prosenttia laitoksen kuuden miljoonan euron rakentamiskustannuksista. Energiatuen saaminen on kynnyskysymys sille, että Doranova aloittaa laitoksen rakentamisen.

Doranovan toimitusjohtaja Antti Myllärinen kertoo, että vaikka hanke on pysähdyksissä, sitä ei ole kuitenkaan haudattu. Yhtiö on tänä aikana edistänyt muita projektejaan. Myllärinen arvioi, että alan ison toimijan, Bio-GTS:n lokakuinen konkurssi on saanut ministeriön varovaiseksi sekä tiukentamaan rahoituskriteerejään.

Biokaasulaitosta on suunniteltu kunnan hakelämpölaitoksen viereen Saviniementielle, joka sijaitsee Taavetin kohdalla Kuutostien pohjoispuolella.