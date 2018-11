Minna Mänttäri Luumäen seurakunta päätti sulkea omistamansa sorakuopan. Sen jälkeen kuopan reunoja loivennettiin.

Tuuli pyörittää ruskeita koivunlehtiä alas loivaa sorarinnettä. Toisella rinteellä kasvaa pari pientä kuusentainta. Kylttiin on kirjoitettu, että soran ottaminen on kielletty. Tämä on Luumäen seurakunnan entinen soranottopaikka, joka on suljettu ja maisemoitu. Luonto saa vallata alueen.

Seurakunta sulki Taukaniemen soranottopaikan vuoden 2013 lopussa, kun maa-aineksen ottolupa vanheni. Seurakunta selvitti luvan uusimista, mutta sen todettiin tulevan liian kalliiksi varsinkin, kun soraa on myyty vain pieniä määriä lähialueen kesäasukkaille.

— Soranmyynti ei ole seurakunnan ydintoimintaa. Se oli niin pienimuotoista toimintaa, että olisi mennyt monta vuotta ennen kuin se olisi kattanut uusimisen kulut, Luumäen seurakunnan talouspäällikkö Terttu Takoja kertoo.

Viime vuonna paikka maisemoitiin loiventamalla sorakuopan rinteet. Sen jälkeen Luumäen ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen teki siellä lopputarkastuksen, ja seurakunnalle palautettiin reilun 3 000 euron vakuus.

Tervosen mukaan myös moni muu pienen soran- tai hiekanottopaikkojen omistaja on päättänyt olla hakematta uutta lupaa, koska se ei ole taloudellisesti järkevää.

Vaikka Luumäen seurakunta lopetti pienimuotoisen soranmyynnin, isot yhtiöt kuten NCC ja Rudus etsivät koko ajan eri puolilta Suomea uusia kalliokivi- ja sora-alueita, jotta niillä olisi myytävää, jos ja kun jotain aletaan rakentaa.

Lokakuussa NCC sai luvan laajentaa kalliokivilouhostaan Joutsenon Jänhiälässä. Kuutostien vieressä sijaitsevan kalliokivilouhoksen lupa oli suurin kolmesta maa-aineksen ottoluvasta, joista Lappeenrannan lupalautakunnassa päätettiin lokakuussa.

Jänhiälän louhoksen kokonaisottomäärä saa olla enintään 582 000 kiintokuutiometriä ja vuosituotanto enimmillään 200 000 tonnia vuodessa. Se on suuri louhos.

Yhtiön kannalta jo olemassa olevan louhoksen laajentaminen on helpompaa kuin uuden perustaminen.

— Sinne on jo rakennettu tiet, pölyntorjunta ja meluvallit, NCC Industryn aluejohtaja Taina Piiroinen sanoo.

Jänhiälästä saadaan 10—15 erilaista kivituotetta, joita käytetään esimerkiksi teiden ja talojen rakentamisessa, betonissa sekä asfaltissa. Jänhiälän louhoksen lähellä on asfalttiasema, johon osa louhitusta ja murskatusta kivestä menee. Pääosin Jänhiälän kiviaines käytetään Imatralla ja Lappeenrannassa.

Maa-aineksia ei yleensä kannata kuljettaa kovin kauas, sillä kuljetuskustannusten osuus voi olla jopa 70 prosenttia hinnasta, ympäristötarkastaja Päivi Uski Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta sanoo.

Kai Skyttä Ruduksen myyntipäällikkö Ari Hömppi esittelee yhtiön louhosta Lappeenrannan Yllikkälässä. Yllikkälästä louhittua ja murskattua kiviainesta voidaan käyttää muun muassa asfaltin valmistukseen.

Teiden, talojen ja muun infrastruktuurin rakentamiseen käytettävä kiviainesta ei kannata kuljettaa yli 30 kilometrin päästä, sillä ottoalueita on niin paljon, Ruduksen Itä-Suomen tuotantopäällikkö Arto Solante kertoo.

Esimerkiksi junaratojen rakentamiseen käytetään erikoiskiveä, jota saatetaan kuljettaa pidempiä matkoja kuin tavallista kiviainesta.

Uudet hakemukset painottuvat alueille, joiden lähellä on alkamassa jokin suuri rakennusprojekti, Imatran seudun ympäristötoimen ympäristötarkastaja Arto Ahonen toteaa. Kuutostien parantaminen ja Soinilansillan rakentaminen Ruokolahdella ovat esimerkkejä tällaisista hankkeista.

Pohjavesialueille ja arvokkaille harjualueille ei myönnetä soranottolupia. Sen vuoksi nykyään haetaan paljon lupia kalliokiven louhitaan ja murskaamiseen.

Hiekkaa, soraa ja murskattua kalliota myyvillä yhtiöillä on ollut normaali vuosi. Nyt ei eletä teiden ja muun rakentamisen sesonkia, huippuaika oli joitakin pari vuotta sitten, kun Etelä-Karjalassa rakennettiin uusia teitä.

— Perusrakentamisessa ei ole ollut mitään kysyntäpiikkiä tai romahtamista. Normaali vuosi, Ruduksen Arto Solante toteaa.

Hänen mukaansa vuosi 2016 oli erittäin vilkas, sillä silloin kiviaineksia tarvittiin Kuutostien perusparannukseen Lappeenrannan ja Taavetin välillä. Ruduksella on Etelä-Karjalassa neljä kallio-ja seitsemän hiekka-aluetta.

