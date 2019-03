Kaupungin mukaan Kajon on laiminlyönyt Ylämaan suunnan reitillä liikenteen säännöllisyyttä, jättänyt oppilaita noutamatta ja uusinut näitä laiminlyöntejä.

Lappeenranta purkaa Kajon Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen koulukyydeistä Ylämaan suunnalla, jos keskiviikkoiltana kokoontuva kaupunkikehityslautakunta hyväksyy esityksen. Päätös pannaan heti täytäntöön. Viimeisin sopimuksen voimassaolopäivä on ensi viikon perjantaina.

Päätöstä perustellaan sillä, että liikennöitsijä on olennaisilta osin laiminlyönyt liikenteen säännöllisyyttä, jättänyt oppilaita noutamatta ja uusinut näitä laiminlyöntejä. Koska sopimusta on kaupungin mielestä rikottu olennaisesti, on tilaajalla oikeus välittömästi purkaa sopimus.

Mutta tässä tapauksessa ongelmat jatkuivat ja toistuivat. — Terhi Koski

Sopimus koskee reittiä 17 eli Ylämaan aluetta, Ylämaan koulun ja esiopetuksen kuljetuksia sekä tarvittaessa Kesämäen yläkoulun lisäkyytejä ja avointa koulukuljetusta. Sopimuskausi oli alkanut kuluvan vuoden alusta ja se olisi päättynyt vuoden 2021 lopussa. Lisäksi oli optiovuodet 2022 ja 2023.

Ongelmia oli alkuun kaikilla liikennöitsijöillä

Koulukuljetukset kilpailutettiin syksyllä 2018. Liikennöintisopimusten kausi alkoi kuluvan vuoden alusta. Koulukyytireittejä on 25, ja niitä ajaa kahdeksan liikennöitsijää. Kajonilla on myös muita reittejä kuin Ylämaan suunta.

Joukkoliikennepäällikkö Terhi Koski kertoo, että kaikilla liikennöitsijöillä oli alkuun pieniä käynnistymisvaikeuksia.

— Mutta tässä tapauksessa ongelmat jatkuivat ja toistuivat, selvittää Koski.

Kajonia oli huomautettu kirjallisesti kolme kertaa oppilaiden vanhemmilta tulleiden palautteiden perusteella. Kahteen ensimmäiseen huomautukseen oli vastattu vasta yli kuukausi huomautusten jälkeen. Viimeisimpään huomautukseen tuli vastaus, jossa myönnettiin, että oppilas jäi hakematta ja jossa on pahoiteltu tapahtumaa.

Lappeenrannassa koulukyyteihin tehtyjen muutosten ja uuden kilpailutuksen tavoitteena on säästää yli 100 000 euroa vuodessa.