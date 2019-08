Rapattilantiellä Lappeenrannassa harmitellaan isojen kuoppien runsautta ja nimismiehen kiharaa— Tie tarjoaa kaiken, mistä ei autoilija eikä autokaan välittäisi

Urakoitsija NCC:n työmaapäällikön mukaan lanaamisen on estänyt tienpinnan kuivuus— Kyläläisten mukaan se on turhaa selittelyä, sillä Rapattilassa on satanut