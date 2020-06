Tivoli Seiterän kiertue käynnistyi ensimmäistä kertaa Lappeenrannasta – Mari Seiterä on viettänyt huvittelupaikan ansiosta kaupungissa 30 juhannusta

Seiterän tivoli on Lappeenrannassa tuttu näky. Tänä vuonna tivoli avasi kautensa kaupungissa torstaina.

Mari Seiterälle tivolin, juhannuksen ja Lappeenrannan muodostama kolminaisuus on tuttuakin tutumpi. Viimeiset kolme vuotta Seiterän tivoli on ollut Sataman alueella, jossa huvittelupaikka aloitti kautensakin tällä erää torstaina 11. kesäkuuta.

– Sitä ennen olimme Juvakan kentällä ties kuinka kauan.

Kun hallintojohtaja Mari Seitereltä kysyy, monettako kertaa hän on ollut täällä viettämässä juhannusta, niin vastaus tulee naurun saattelemana.

– Kauheasti ei mene väärin, jos sanon, että olen ollut tivolissa töissä 30 vuotta ja 30 kertaa olen myös juhannuksena Lappeenrannassa.

Kaisla Mustakartano Seiterän tivoli on kolmatta kertaa Satamassa. Harvoin toimistostani näin makeita maisemia avautuu, Mari Seiterä iloitsee.

Vastaanotto jännittää konkaria

Normaalisti Seiterän tivoli on ennättänyt kiertää Suomea jo monen paikkakunnan verran ennen Lappeenrantaan saapumista. Tänä vuonna kiertue pyörähti käyntiin vasta 11. päivä kesäkuuta, kun normaalisti kausti starttaa maaliskuun viimeisellä viikolla.

– Olemme ensimmäinen tivoli, joka avaa tänä kesänä. Ymmärtääkseni huvipuistotkin aukeavat vasta juhannusviikolla. Vastaanotto jännittää. Uskaltavatko ihmiset lähteä liikkeelle, Seiterä pohtii.

Kiertueaikataulun lisäksi toimintaa on jouduttu miettimään uusiksi monelta kantilta. Osa laitteista on vielä pois käytöstä, mutta puolestaan käsien desinfiointipisteitä on ennätykselliset 48 kappaletta.

– Esimerkiksi pomppulinnat ja liukumäet ovat pois, koska emme pysty hallitsemaan välimatkoja. Lisäksi karkkisateet ja yötivolit ovat toistaiseksi pois, Seiterä luettelee.

Kaisla Mustakartano Koronaturvallisuudesta muistutetaan tivolialueella.

Juhannus on työpäivä muiden joukossa

Mari Seiterälle ja muulle tivolipoppoolle juhannus ei juurikaan eroa muista työpäivistä.

– Kokko tietysti tuo oman fiiliksen ja asiakaskunta voi olla hieman eri ja enemmän juhlatuulella. Itse olen yleensä laittanut kukkaseppeleen päähän juhannuksena.

Normaaleina vuosina juhannuksena tivolissa on päiväsaikaan vierailleet lapsiperheet ja yötivoliin ovat saapuneet asiakkaat, jotka eivät muuten vakiovieraisiin kuulu.

– Kun väki on kokolta lähtenyt, niin he ovat tulleet sen jälkeen meille. Juhannusiltaisin asiakaskunta on ollut nuorempaa ja humalaisempaa.

Seiterän tivoli on normaalisti päivittäin auki iltakahdeksaan, juhannuksena aukioloa jatketaan kello kymmeneen.

– Järvellä on kokko yhdeksältä, niin pidensimme sen vuoksi aukiooloa. Varmasti olisimme muutakin erikoista järjestäneet, mutta koska tilanne rajoitusten vuoksi vaatii, niin ne on jätetty pois.

Kausi 2020 jää varmasti Mari Seiterän muistoihin. Loppukevennykseksi hän kertoo toisen mieleenpainuneen tarinan, jonka kuuli asiakkaalta. Tapahtumat eivät ole kiertueelta, mutta liittyvät Lappeenrantaan.

– Asiakas meni jouluna hautausmaalle 5-vuotiaan tyttärensä kanssa. Oli pimeätä ja hautakynttilät paloivat jokapaikassa. Pimeydessä oli todella paljon valoa. Kun tulivat hautausmaalle, niin tytär huudahti: Äiti, äiti, kato Seiterä on tullut Lappeenrantaan!

Mari Seiterä toivoo, että tivoli toisi kuvainnollisesti värikkään valopilkun valoisaan keskikesään, missä voisi kokea jotain muuta kuin arkista huolta.

Tivoli Seiterä Lappeenrannan satamassa 22.6. saakka. Avoinna joka päivä kello 12–20

juhannusaattona 19.6. kello 12–22.