Perjantain jälkeen Etelä-Karjalassa on varmistunut viisi uutta koronatartuntaa, Lappeenrannassa kaksi

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) mukaan Etelä-Karjalassa on varmentunut maanantaihin mennessä yhteensä 56 koronavirustartuntaa. Se on viisi tapausta enemmän kuin perjantaina.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronasivujen päivityksen mukaan viikonlopun tartunnoista kaksi on kirjattu Imatralle ja kaksi Lappeenrantaan. Imatralla tartuntoja on 8 ja Lappeenrannassa 37.

Eksoten ylilääkäri Sami Raasakan mukaan viidennessä tietoon tulleessa tapauksessa tartunnan saanut on ulkopaikkakuntalainen, joka oleilee Eksoten alueella tilapäisesti.

– Tartunnoista neljä liittyy tiedettyihin ketjuihin. Altistuskohdat tiedetään, esimerkiksi perhepiiristä. Yksi tartuntaketju jäljittyy ulkomaille asti. Yhdessä tapauksessa tartunnan lähde on jäänyt epäselväksi, vaikka epäilyjä on, Raasakka kertoo.

Tartunnan saaneet ovat iältään nuoresta aikuisesta eläkeiän kynnyksellä olevaan. Kaikki ovat hyväkuntoisina kotihoidossa. Suuresta leviämisvaarasta näiden tartuntojen osalta ei Raasakan mukaan ole epäilyjä, koska kontaktit on saatu kartoitettua ja karanteeniin asetettu.

Suomessa on raportoitu 214 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu yhteensä 2 469 tartuntaa, mikä on 1 353 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt 42,5 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 12 212.

