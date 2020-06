Lappeenrannan Pride-viikko siirtyi verkkoon koronan vuoksi – Osallistujat ovat kiitelleet toteutusta: "Tämä on tavoittanut paljon myös ihmisiä, jotka eivät uskalla tulla fyysisesti Pride-tapahtumiin"

Maanantaina käynnistynyttä Lappeenrannan Pride-viikkoa on vietetty viime vuotta sähköisemmissä merkeissä.

Koska koronaepidemia edelleen rajoittaa isojen yleisötapahtumien järjestämistä, myös Lappeenrannan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tapahtuma siirtyi tänä vuonna verkkoon.

– Muiden kaupunkien Pride-tapahtumia on siirretty syksylle tai jopa ensi vuodelle. Halusimme kuitenkin järjestää jonkinlaisen Pride-viikon täällä Lappeenrannassa, joten päätimme tehdä sen virtuaalisesti, Lappeenrannan Pride ry:n puheenjohtaja Christina Nenonen kertoo puhelimitse.

Pride-viikkoa on juhlistettu ainakin yhdistyksen Instagram-tilillä, jossa on julkaistu aiheeseen liittyviä videoita esimerkiksi sateenkaarijärjestöjen jäseniltä.

Virtuaalinen kulkue korvasi fyysisen

Lappeenrannan Pride-viikko huipentuu lauantaina virtuaaliseen Pride-kulkueeseen sosiaalisessa mediassa. Kulkueeseen voi osallistua kuka tahansa oman Instagram-tilinsä kautta.

Tähän mennessä Pride-viikosta on annettu myönteistä palautetta. Lappeenrannan Pride ry:n Instagram-videoita on käynyt päivittäin katsomassa satoja ihmisiä.

– On kehuttu sitä, kuinka ihanaa on päästä viettämään Pride-viikkoa virtuaalisesti, kun fyysinen kokoontuminen ei ole sallittua koronan vuoksi. Tämä on tavoittanut paljon myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät uskalla tulla fyysisesti Pride-tapahtumiin, Nenonen kertoo.

Virtuaalinen Pride-viikko on ollut Nenosen mukaan erityisen tärkeää niille sateenkaarinuorille, jotka eivät saa perheeltään tukea mutta joutuvat koronan vuoksi olemaan paljon kotona.

Lappeenrannan tämänvuotisen Pride-viikon teemana on sateenkaarinuorten oikeudet.

– Viime vuoden kouluterveyskyselyssä kävi ilmi, että sateenkaarinuoret kohtaavat henkistä ja fyysistä väkivaltaa enemmän kuin muut nuoret. Jotkut ovat kohdanneet väkivaltaa jopa kotona.

Marleena Liikkanen Lappeenrannan ensimmäinen Pride-kulkue järjestettiin viime vuonna.

Rahoitusta vaikea saada – ratkaisuna some?

Lappeenrannassa ensimmäinen Pride-kulkue järjestettiin viime vuoden kesäkuussa. Tapahtuma keräsi noin 1 200 osallistujaa.

Etelä-Saimaa kuitenkin uutisoi maaliskuussa, ettei kulkueen rahoitusta saatu kerättyä kasaan tälle vuodelle. Siksi tämän kevään ja kesän koronaepidemia oli eräänlainen onni onnettomuudessa.

– Emme olisi kuitenkaan pystyneet järjestämään isompaa tapahtumaa, oli koronaa tai ei, Nenonen toteaa.

Lappeenranta Pride ry ei ole tällä hetkellä hakemassa rahoitusta tulevia tapahtumia varten.

– Rahoituksen saaminen yrityksiltä on aiemminkin ollut todella nihkeää, joten tuskin se olisi helppoa nyt korona-aikanakaan.

Nähdäänkö siis Lappeenrannan Pride-tapahtumia yhä enemmän sosiaalisessa mediassa?

– Ehdottomasti. Tämä virtuaalinen Pride-viikko on osoittautunut todella mukavaksi.

Marleena Liikkanen Tulevaisuudessa virtuaaliset Pride-tapahtumat saattavat yleistyä. Arkistokuva Lappeenrannan vuoden 2019 Pride-tapahtumasta, jossa piipahti myös Vasemmistoliiton kansanedustaja ja nykyinen opetusministeri Li Andersson (ryhmän keskellä).