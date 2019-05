Iltalehti: Suna Kymäläisellä on saanut tänä keväänä useita velkomustuomioita — Velkomusasioita vireillä niin Etelä-Karjalassa kuin Helsingissä

Ruokolahtelainen kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on puolueensa kansanedustajista ainoa, jolla on ulosotossa maksamattomia saatavia, selviää Iltalehden tekemästä laajasta selvityksestä.

Iltalehden mukaan Kymäläisen avoimet velat ovat yksityisoikeudellisia saatavia, joissa velkojina ovat Collector Bank AB ja OPR-Finance Oy. Collector Bankille maksamatta oli 61,21 euroa ja OPR-Finance Oy:lle 788,55 euroa. Näistä veloista Kymäläinen oli maksanut tiistaihin mennessä 71,64 ja 1 011,25 euroa.

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa Kymäläisellä on lisäksi vireillä viisi tiedoksiantovaiheessa olevaa velkomusasiaa, joiden saatavat ovat yhteensä 54 000 euroa. Kantajina ovat OK-Perintä Oy, Sergel Finans Oy, Bank Norwegian, Intrum Oy ja Nordea Bank Oyj.

Iltalehti kertoo myös, että Kymäläisellä on Helsingissä vireillä kaksi velkomusasiaa, joissa saatavia on yhteensä 9 000 euroa. Velkojana on pikalainayhtiö Bondora AS.

Iltalehti kertoo myös, että Kymäläinen on saanut tammi-huhtikuussa viisi yksipuolista velkomustuomiota, joiden maksamatta jääneet saatavat ovat yhteensä 23 000 euroa. Saatavien joukossa on muun muassa 3 000 euron pikalaina.

Iltalehden haastattelussa Kymäläinen kiistää rahoittaneensa vaalikampanjaansa pikalainoilla. Hänet valittiin huhtikuun eduskuntavaaleissa kolmannelle kaudelleen.

Uutisvuoksi ei tavoittanut Kymäläistä kommentoimaan tietoja lauantaiaamupäivällä.