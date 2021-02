Koronaviikko tiivistettynä: Etelä-Karjala siirtyi leviämisvaiheeseen, 63 tartuntaa Lappeenrannassa, rajanylittäjältä edellytetään koronatestiä

Etelä-Karjala siirtyi helmikuun viimeisellä viikolla koronan kiihtymisvaiheeseen.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote raportoi viikon aikana yhteensä 81 koronatartunnasta.

THL:n koronakartan mukaan uusia tartuntoja todettiin viikon aikana 74. Lappeenrannassa todettiin 63, Imatralla 5, Taipalsaarella 3, Lemillä 1, Ruokolahdella 1 ja Savitaipaleella 1 tartunta. Luumäellä, Parikkalassa ja Rautjärvellä ei todettu uusia tartuntoja.

Lukemat poikkeavat toisistaan tilastointierojen ja -viiveen vuoksi. Eksote ei päivitä koronalukuja viikonloppuisin, vaan maanantaisin julkaistussa lukemassa on mukana edellisellä viikolla varmistuneita tautitapauksia.

Osa Etelä-Karjalan tartunnoista liittyi Holiday Club Saimaa -kylpylän tartuntaketjuun. Koronapiikin vuoksi Skinnarilan kampus sulki ovensa opiskelijoilta 22.2.–7.3. väliseksi ajaksi.

Eksoten avasi lisätestauskapasiteettia Lappeenrannan Armilaan. Testiin ei enää päässyt samana päivänä koronatestauksen kuormittumisen takia.

Riskiryhmien koronarokotukset alkoivat keskiviikkona. 16–69-vuotiaiden riskiryhmäläisten rinnalla Eksote rokottaa edelleen yli 80-vuotiaita, ja kun tämä ryhmä on rokotettu, siirrytään 75–80-vuotiaiden rokottamiseen. Tieto riskiryhmäläisistä on poimittu Eksoten potilastiedoista automaattihaulla diagnoosikoodien avulla.

Eksote avasi myös rokotusneuvontaa antavan puhelinpalvelun.

Kai Skyttä Koronatapausten määrä voi kääntyä kasvuun lomakauden jälkeen, alueellisen tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula ennakoi. Arkistokuva.

Kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen

Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula arveli vielä maanantaina, että Etelä-Karjala pysyy todennäköisesti kiihtymisvaiheessa. Koronaepidemiassa on kolme vaihetta: perusvaihe, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Alueellinen tilannekuvaryhmä kokoontui tiistaina ja päätti pitää voimassa nykyiset suositukset.

Pääministeri Sanna Marin kertoi tiedotustilaisuudessa torstaina Suomessa 8.3 alkavasta kolmen viikon sulkutilasta. Samalla Etelä-Karjalaan suositeltiin leviämisvaiheen toimia. Niitä ovat laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus, riskiryhmien suojaaminen, korkeakoulujen etäopetus, julkisten tilojen käytön rajoittaminen sekä sulkeminen, aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen sekä mahdolliset henkilöliikenteen matkustajamäärien rajoitukset.

Tilaisuuden jälkeen alueellinen tilannekuvaryhmä piti uuden kokouksen, jossa päätettiin Etelä-Karjalan siirtymisestä leviämisvaiheeseen.

Leviämisvaiheen myötä suositukset ja määräykset tiukentuvat maaliskuun alussa lukuun ottamatta kuuden hengen kokoontumisrajoitusta yksityistilaisuuksissa, joka astui voimaan välittömästi. Esimerkiksi yksityisiin illanviettoihin sai aiemmin kokoontua enintään kymmenen henkeä.

– Tällä hetkellä esiintyy yhä enemmän myös muuntovirusta. Tarkkaa osuutta ei pysty sanomaan, mutta iso osa testillä todetuista koronatartunnoista alkaa olla muuntovirusta, kertoi tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Kai Skyttä Sonja Pienmunne (vas), Viktoria Tsaika ja Jenna Heikkilä Kimpisen koulusta joutuvat etäopetukseen.

AVIn linjauksia odotellaan

Valtaosa peruskoulun yläkoululaisista ja lukiolaisista jää kotiin etäopetukseen ainakin sulun päättymiseen 28. maaliskuuta asti. Etelä-Saimaan haastattelemia yläkoululaisia asia harmitti.

– En haluaisi etäopetukseen. Se on kauheaa, 7-luokkalainen Viktoria Tsaika kommentoi.

Urheilu- ja harrastustoimintatilojen sulkemisen suhteen odotetaan Aluehallintoviraston (AVI) ohjeita. AVI tekee lopulliset päätökset maaliskuun ensimmäisellä viikolla, ja ne tulisivat voimaan 8. maaliskuuta alkaen Etelä-Karjalassa.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on ollut AVIn kanssa erimielisyyksiä tartuntatautilain tulkinnasta liittyen yksityisten kuntosalien ja muiden tilojen sulkemiseen.

Rajanylittäjät testiin

Rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville AVI määräsi terveystarkastukset tartuntatautilain nojalla. Määräys koskee Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella Nuijamaan rajanylityspaikkaa ja se on voimassa 1.– 31. maaliskuuta.

Jokaisen maahantulijan edellytetään osallistuvan rajanylityspaikoilla koronatestiin, ellei hänellä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä.

Nuijamaan rajanylityspaikalla testatuista positiivisiksi on todettu 1,5 prosenttia.

Anu Kiljunen Koronasulku pakottaa eteläkarjalaiset ravintolat reagoimaan.

Ravintoloihin tanssikielto

AVIn linjauksen mukaan 1. maaliskuuta lähtien ravintoloissa ei saa tanssia tai esiintyä karaokepaikalla. Asiakkaat ohjataan istumaan istumapaikoille.

Ravintoloita ei pystytä tartuntatautilain muutoksen nojalla sulkemaan. Eduskunta päättää ravintoloiden kolmen viikon sulkutilasta poikkeusolojen vuoksi.

Koronasulku on johtamassa lomautuksiin niin Etelä-Karjalan osuuskaupan (Eekoo) kuin Kolme kiveä -yrityksen ravintoloissa. Etelä-Saimaan haastattelemista lounasravintoloista vain osa jatkaa take away -linjalla ja ainakin kaksi lounaskahvilaa on lähtökuopissa.