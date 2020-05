Eksoten hallinnossa on ollut ongelmia, joihin on puututtava. Näin arvioi hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen (sd.) tarkastuslautakunnan kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Eksoten hallitus sai keskiviikkona perusteita sille, miksi tarkastuslautakunta oli arvostellut Eksoten hallintoa ja johtamista arviointikertomuksessa niin kovin sanoin.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Laura Kaijanen (kesk.) pitää käytyä vuoropuhelua tärkeänä ja harmittelee, ettei sitä kovin paljon ole aiemmin ollut.

– Niin kauan istuttiin, että päästiin yhteisymmärrykseen. Menihän siinä useampi tunti, kertoo Kaijanen.

Kiljunen: Luottamushenkilöille järjestettävä koulutusta

Anneli Kiljunen oli ehdottanut hallituksen ja lautakunnan tapaamista arviointikertomukseen kirjatun rajun arvostelun takia.

Ei lautakunta halua tieten tahtoen kirjoittaa arviointikertomukseen jotain draamaa. — Laura Kaijanen

Kohdassa hallitus ja johtaminen todetaan, että ihmisillä on ollut koston pelkoa ja ilmapiiri on ollut ikävä. Kertomuksen mukaan organisaatiossa ei tiedetä, millainen toiminta on oikein ja millainen ei. Myös toimijoiden roolit kaipaavat selvennystä.

Kiljusen mukaan luottamushenkilöille on järjestettävä koulutusta, jotta muun muassa kunkin roolit ja hallintosääntö on kaikille selvä.

Hallitus ei ota kantaa arviointikertomuksen päätelmiin.

– Hallitus sai lautakunnalta perusteet esitetylle arviolle. Tekstimuotoilut perustuivat lautakunnan saamiin selvityksiin ja niihin tietolähteisiin, mitä heillä oli ollut. Esitettyyn näkemykseen ja tulkintaan hallitus ei tietenkään ota kantaa.

Jukka-Pekka Flander Anneli Kiljusen mielestä luottamushenkilöitä on syytä kouluttaa.

Kaijanen: Asioihin puututtava jouhevasti

Laura Kaijanen selvittää, että entisen puheenjohtajan (Marja-Liisa Vesterisen, sd.) arviointi on vain yksi osa kokonaisuutta, joka on paljon laajempi.

– Nyt tavoitteena on, että asioihin pystyy puuttumaan jouhevasti. Ei lautakunta halua tieten tahtoen kirjoittaa arviointikertomukseen jotain draamaa.

Siinä on joitakin asiavirheitä. Arviointikertomuksessa ei pitäisi myöskään olla oletuksia tai mielipiteitä. — Anneli Kiljunen

Arviointikertomuksessa on Kiljusen mukaan myös virheitä

Anneli Kiljunen toteaa, että arviointikertomuksessa on myös virheitä. Ne tuodaan tiedoksi hallitukselle ja valtuustolle.

– Siinä on joitakin asiavirheitä. Arviointikertomuksessa ei pitäisi myöskään olla oletuksia tai mielipiteitä, jotka voivat johtaa väärinymmärrykseen tai väärintulkintaan.

Kaijanen ja Kiljunen lähettivät torstaina yhteisen tiedotteen hallituksen ja lautakunnan keskustelutilaisuudesta.

He toteavat, että yhteistyötä ja vuoropuhelua tiivistetään. Tavoitteena on, että mahdollisiin epäkohtiin puututaan jatkossa joustavasti ja mielellään ennakoivasti.

Jatkossa kiinnitetään erityisesti huomiota johtamisen ja avoimuuden parantamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin vahvistamiseen.

– Toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on kehittää ja parantaa Eksoten palveluiden saatavuutta ja laatua, toteavat Kiljunen ja Kaijanen.