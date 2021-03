Etelä-Karjalassa on raportoitu 20 uutta koronavirustartuntaa. Luku on Eksoten yhden päivän suurin tartuntalukumäärä. Maakunnassa on todettu koronatapauksia yhteensä 581, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo keskiviikkona päivitetyssä tilannekuvassa.

Tuoreimmat tartunnat on merkitty koronavirustauti lukuina -taulukkoon 9. maaliskuuta kohdalle.

Eksote on ensimmäistä kertaa raportoinut hoidossa olevien potilaiden määrän: Eksoten sairaalahoidossa on seitsemän potilasta.

Eksote noudattaa tietosuojasyistä taulukossaan THL:n ja STM:n yhteistä valtakunnallista linjaa ja julkaisee sairaalahoidossa olevien potilaiden määrän vasta, jos potilaita on sairaalassa enemmän kuin viisi. Jos potilaita on alle viisi, taulukkoon merkitään 0–5.

Eksoten taulukon mukaan maakunnassa on maaliskuun kymmenen ensimmäisen päivän aikana todettu yhteensä 119 koronavirustartuntaa. Se on yli viidennes koko kuluneen vuoden aikana todetuista tartunnoista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan mukaan Etelä-Karjalassa on varmistunut yhteensä 592 koronatartuntaa.

Uusia tartuntoja THL listaa Lappeenrantaan 10. Lappeenrannan tartuntojen yhteismäärä on nyt 410.

Imatralle THL sijoitaa kolme uutta tartuntaa (yhteensä 108), Taipalsaarelle neljä uutta tartuntaa (19) ja Rautjärvelle yhden (7).

Ennallaan tartuntamäärä pystyi Lemillä (7), Luumäellä (10), Parikkalassa (11), Ruokolahdella (14) ja Savitaipaleella (6).

THL:n mukaan Suomessa on varmistunut 779 uutta koronatartuntaa.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 452 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa varmistunut yhteensä 63 889.

Uutinen päivittyy