Parikkalan valtuustossa yllätysloikkaus — Keskustan Olavi Laukkanen siirtyy sitoutumattomien riveihin

Parikkalan valtuustossa tapahtuu puolueloikka.

Keskustan valtuutettu Olavi Laukkanen siirtyy Uus-Parikkalan sitoutumattomien valtuustoryhmään. Laukkanen allekirjoitti keskiviikkona sopimuksen asiasta sitoutumattomien kanssa.

Keskusta jatkaa loikan jälkeenkin enemmistönä Parikkalan valtuustossa, mutta poliittiset valtasuhteet kiristyvät. Loikan jälkeen 27-paikkaisessa valtuustossa on 11 keskustalaista, viisi sitoutumatonta, neljä kokoomuslaista kolme sosialidemokraattia, kaksi kristillisdemokraattia sekä yksi vihreä ja perussuomalainen.

Keskusta on hallinnut Parikkalaa yhdessä SDP:n kanssa. Loikan jälkeen keskustan ja demarien muodostama enemmistö on äärimmäisen niukka 14 valtuutetulla, kun muilla ryhmillä on 13 valtuutettua. Yksikin loikka keskustan riveistä voisi kääntää valtasuhteet päälaelleen.

Pienempien ryhmien osalta Laukkasen loikka tarkoittaa sitä, että sitoutumattomat nousee viidellä valtuutetulla toiseksi suurimmaksi ryhmäksi Parikkalassa. Tähän asti kakkosena on ollut kokoomus sitoutumattomia paremman äänimääränsä vuoksi.

Yllätys sitoutumattomille

Sitoutumattomien puheenjohtaja Jouni Kiviaho sanoo, että Laukkasen loikka tulee puskista, vaikka miehen erimielisyydet keskustan kanssa ovat olleet tiedossa.

— Me emme ole ketään joukkoomme kalastelleet. Yllätyksenä tämä tuli. Emme halua kieltää, jos kiinnostusta liittyä meihin on.

Kiviahon mukaan tässä vaiheessa on vaikea arvioida, muuttuvatko poliittiset valtasuhteet tai johtopaikat Parikkalassa.

— Voihan se olla, että keskustassa reagoidaan tähän jollain tapaa.

Vaihdoksia luottamuspaikoille?

Parikkalan puolueryhmät ovat keskiviikkoiltana koolla pohtimassa valtuustokauden kahden viimeisen vuoden pelikuvioista. Olavi Laukkasen siirto voi tuoda mukanaan vaihdoksia luottamuspaikoille.

Esimerkiksi Parikalan valtuuston puheenjohtaja Marjatta Laukkasen (kok.) posti sovittiin alunperin kaksivuotiseksi. Laukkasen valinta valtuuston johtoon rikkoi Parikkalan perinteistä kaavaa, jonka mukaan valtuustossa puhetta on johtanut keskusta.

Sitoutumattomiin siirtyvä Olavi Laukkanen kuuluu keskustan edustajana kunnanhallitukseen. Hän oli keskiviikkona vähäpuheinen tilanteestaan.

— En halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa sen enempää. Palataan kommentteihin myöhemmin, Laukkanen sanoi.