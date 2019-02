Eksote valitsi Taksi Helsingin kiireettömien henkilökuljetusten välityspalvelun tuottajaksi — "Vahva luottamus, että lähtee sujumaan hyvin"

Tavoitteena on, että palvelu alkaa heinäkuun alussa. Eksoten hallintojohtaja Keijo Siiskonen on tyytyväinen valintaan.

Taksi Helsinki on valittu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kiireettömien henkilökuljetusten välityspalvelun tuottajaksi.



Taksi Helsinki -yritys voitti kiireettömien henkilökuljetusten välityspalvelun hankintakilpailutuksen, joka tehtiin avoimella hankintamenettelyllä.

Kaikkiaan Eksotelle tuli kilpailutuksessa viisi tarjousta. Muut hankintakilpailutukseen osallistuneet yritykset olivat FCG Smart Transportation Oy, Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy, Suomen Kuntalogistiikka Oy ja Taksi Saimaa Oy.

Olemme iloisia valinnasta, koska Taksi Helsinki on kokenut yritys, joka on välittänyt tosi isoja kuljetusmääriä. - Keijo Siiskonen

"Vahva luottamus,

että lähtee sujumaan hyvin"

Eksoten hallintojohtaja Keijo Siiskonen on tyytyväinen valintaan.

— Olemme iloisia valinnasta, koska Taksi Helsinki on kokenut yritys, joka on välittänyt tosi isoja kuljetusmääriä. Olemme luottavaisia sen suhteen, Siiskonen sanoo.

— Taksi Helsinki oli kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Kilpailutuksessa hinnan painoarvo oli 80 prosenttia ja laadun 20 prosenttia, Siiskonen kertoo.

Kiireettömissä henkilökuljetuksissa on viime aikoina ollut ongelmia Etelä-Karjalassa. Joissain tapauksissa asiakas ei esimerkiksi ole saanut tilaamaansa kuljetusta.

Eksote kilpailutti kiireettömät henkilökuljetukset ja niiden välityksen viime keväänä. Elokuusta lähtien kyydit on välittänyt Suomen kuntalogistiikka.

Ratkeavatko kiireettömissä henkilökuljetuksissa esiintyneet ongelmat uuden palveluntuottajan myötä?

— Sitä on vaikea sanoa, mutta kun katsoo Taksi Helsingin kokemustaustaa, on vahva luottamus siihen, että tämä lähtee sujumaan hyvin, Siiskonen sanoo.

Palvelu alkanee

heinäkuun alussa

Välityspalvelussa palveluntuottaja välittää Eksoten ja sen asiakkaiden tilaamat kuljetukset kuljetuspalvelutuottajille. Tavoitteena on, että palvelu alkaa 1. heinäkuuta.

Hankinnan tarkoituksena on turvata lakisääteiset kuljetuspalvelut henkilöille, jotka eivät voi käyttää yleisiä joukkoliikennevälineitä.



Kuljetukset voivat olla esimerkiksi kehitysvammaisten kuljetuksia Eksoten päivätoimintaan, potilaiden kuljetuksia laitosten välillä tai vaikeavammaisten ja ikääntyneiden tarvitsemia kyytejä. Kiireettömiä henkilökuljetuksia ajetaan noin 500 päivässä Etelä-Karjalassa.

Eksoten kiireettömien kuljetuspalvelujen hankintaan on hyväksytty 76 taksiyritystä. Määrä tullee vielä nousemaan, kunhan kaikki osallistumishakemukset on saatu käsiteltyä.

Juttua on täydennetty kello 12.22. Lisätty Keijo Siiskosen kommentit.