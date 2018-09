Puuskissa myrskylukemiin voimistunut tuuli repi omakotitalon katon irti Kulervonkadulla Lappeenrannan Hakalissa torstaina. Pekka Lempiäisen rauhallinen lehdenlukuhetki keskeytyi, kun ulkoa alkoi kuulua kovaa ryminää.

— Näin, miten pellit lähtivät harjalta irti ja kaatuivat pihalle.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle kello kahden jälkeen iltapäivällä.

Paloesimies Antti Kekäläinen kertoo, että tuuli oli kuorinut talon katon kokonaan irti.

— Katto oli terassin päältä pikkuisen kiinni. Ensin varmistimme katon kiinni maahan, ettei se lähde pitkin raittia menemään. Nyt kiinnitämme loppujakin maahan, Kekäläinen kertoi kello kolmen jälkeen iltapäivällä.

Kai Skyttä Pelastuslaitos kiinnitti irti lähteneen katon maahan, jotta se ei lähtisi tuulen mukana lentoon.

Luumäellä tuuli repi Somerharjun vanhan, tyhjillään olevan matkailukeskuksen kattoa. Palomestari Lasse Vallentin kertoo, että osa kattoa rullautui pois rakennuksen pohjoispuolelta noin 100 neliömetrin alueelta. Kovana jatkunut tuuli viivästytti korjaustoimenpiteitä

— Katto on aika stabiilissa tilassa. Omistajat lupasivat alkaa hoitamaan asiaa, kun tuuli tyyntyy. Katolle ei uskalla nyt mennä. Siellä on niin kovia puuskia, että katolta saattavat tulla miehetkin alas pellin mukana, Vallentin sanoi ennen kello kolmea iltapäivällä.

Pelastuslaitos kiirehtii keikalta toiselle

Päivystävä palomestari Petri Pätilä kertoo, että kaatuneet puut ovat aiheuttaneet lukuisia tehtäviä pelastuslaitoksella aamu- ja iltapäivän aikana. Iltapäiväkolmeen mennessä Tilannehuone.fi-palveluun oli kirjattu 36 hälytystehtävää Etelä-Karjalan alueelle.

Suurin osa tehtävistä on ollut vahingontorjuntatehtäviä, joita on kirjattu muun muassa Ruokolahdella, Imatralla, Joutsenossa, Luumäellä, Lemillä ja Vainikkalassa.

— Puita on ollut kaatuneena tiellä ja osa sähkölinjojen päällä. Käymme tarkistamassa, kuuluuko tehtävä meille vai sähköyhtiölle.

Sekä Kekäläinen että Vallentin vakuuttavat, että kiirettä pitää. Hälytyksiä on tullut tasaiseen tahtiin.

Vallentin kiirehti Somerharjun kattokeikalta suoraan Jurvalanharjulle, jossa suuri koivu oli kaatunut nojalleen vieressä olevaa mäntyä vasten.

— Männyn takana on naapurin talo. Mennään sinne ihmettelemään, jos saataisiin se pois. Se on hankalassa paikassa, kun se on rinteessä.

Töitä olisi edessä vielä tämänkin tehtävän jälkeen.

— Yksi venekin on uppoamassa, mutta siihen ei ole ehtinyt keskittymään.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kovimmat puuskat ovat olleet torstaina 23 metriä sekunnissa Hiekkapakan mittauspisteella ja 21 metriä sekunnissa Lepolan mittauspisteellä.

Juttua täydennetty 27.9.2018 kello 16.22 Pekka Lempiäisen kertomuksen osalta.