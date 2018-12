"Lossin turvallisuusriskit ovat minimaaliset"— Veli-Matti Gröhn kuljettaa Lamposaaren lossia Lappeenrannassa, hänestä maltti on autokuskien tärkein taito

Lossi on turvallinen liikkumismuoto, sillä liikennöity reitti on kuljettajalle tuttu ja matkat ovat lyhyitä, toteaa työturvallisuus- ja liikennejohtaja Matti Markkanen Finferriesiltä. Enonkoskella maanantaina sattunut miehen kuolemaan johtanut onnettomuus on hänen mukaansa harvinaisuus.