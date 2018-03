Imatralta suolletaan Suomen markkinoille uuden sukupolven maitotölkkimateriaalia — Täysin kasvipohjaisen nestepakkauskartongin sisälle pakataan pian myös Valion litran jugurtit Suomalaisten ympäristöasenteet suosivat kartonkipakkausta. Tilanne kääntyy toiseksi jo Tanskassa. Hannu Ojala Tetra Pak Imatra on tehnyt nestepakkauskartonkien aihioita Imatralla kuusi vuotta. Tuotantopäällikkö Timo Vitol esittelee varastoa, jonne mahtuu tehtaan noin kahden viikon tuotanto.

Suomalaisilla on Pohjoismaiden myönteisin käsitys nestepakkauskartonkien ympäristöystävällisyydestä.

Kuluttajien käsityksiä on selvitetty Tetra Pakin laajassa kuluttajakyselyssä. Tetra Pak on kartongista elintarvikepakkauksia valmistava kansainvälinen suuryritys.

Suomalaisista 71 prosenttia pitää nestepakkauskartonkia ympäristön kannalta hyvänä pakkausmuotona.

Tanskassa kuluttajien käsitys on kriittisin. Siellä vastaajista vain 42 prosenttia antoi kannatuksensa kartongille.

Tetra Pak Oy:n ympäristöpäällikkö Sari Hassi tulkitsee tanskalaisten kriittisemmän asenteen johtuvan muita pohjoismaita hajanaisemmasta kierrätysjärjestelmästä.

— Lasipakkausten kauan toiminut kierrätysjärjestelmä heijastuu todennäköisesti tanskalaisten asenteissa, Hassi arvioi.

Tanskassa maito- ja mehupakkaukset pakataan Hassin mukaan pääasiassa kartonkiin, mutta olut pakataan edelleenkin perinteisesti lasiin eikä esimerkiksi tölkkeihin kuten Suomessa.

Kuluttajien mielenkiinto pakkausten ympäristövaikutuksista on nousussa. Välinpitämättömästi pakkausiin suhtautuvien skeptikkojen osuus on vähentymässä, ja Hassin mukaan asenteiltaan keskikastiin lukeutuvissa on tapahtunut siirtymistä vihreämpään suuntaan.

Valio pakkaa kasvipohjaisiin

Valio on ensimmäinen Tetra Pakin suurasiakkaita, joka siirtyy maitotuotteiden litran harjakattoisissa kuluttajapakkauksissa tämän vuoden puolella kokonaan kasvipohjaisiin pakkauskartonkeihin.

Kasvipohjaisten pakkausten pilotointi aloitettiin vuonna 2015 laktoosittomista tuotteista ja luomutuotteista, joiden pakkaukset valmistettiin Ruotsissa.

— Viime vuoden kesäkuusta lähtien kaikki Valion perusmaidot on ovat siirtyneet kasvipohjaisiin pakkausiin, kertoo Valion pakkausteknologiapäällikkö Tanja Virtanen-Leppä.

Viimeisessä aallossa täysin kasvipohjaisia litran pakkauksia aletaan Valiolla täyttää jogurtilla.

Tölkkikartonki valmistetaan Stora Enson Imatran tehtailla ja pakkausaihiot tehdään Tetra Pak Imatran tuotantona.

Kartongin muovikalvo ja pakkauksen korkit ovat myös kartonkikierrätykseen sopivaa bioetanolipohjaista muovia.

Valiolla tehdyn laskelman perusteella siirtyminen kasvipohjaisiin tölkkeihin merkitsee vuositasolla hiilidioksidipäästöjen vähenemistä 58 prosentilla, mikä vastaa noin 500 öljylämmitteisen talon lämmityksestä kertyvän hiilidioksidin määrää.

Kartonki kiertää lähes kokonaan



Suomalaisten pakkauskartonki kierrätetään lähes 90-prosenttisesti.

Teollisuuden ja kaupan pakkauskartongit palaavat kiertoon lähes kokonaan. Kuluttajapakkauksistakin kierrätyksen kautta uusiokäyttöön tulee noin puolet kartongeista.

— Kuluttajapaukkauksia kerättiin viime vuonna 50 000 tonnia, kertoo Suomen Kuitukierrätys Oy:n kehityspäällikkö Eila Jokela.

Kaikkiaan Suomessa tulee markkinoilta noin 370 000 tonnia pakkauskartonkeja, joista 70 000 tonnia hyödynnetään polttamalla ja loput kierrättämällä.

Yrityspakkausten osuus kokonaismäärästä oli 250 000 tonnia.



Kuitukierrätys on jätelaissa määritelty paperikuitupohjaisten pakkausten tuottajayhteisö, jolla on tuottajavastuu kierrätyksestä.

Yritys määrittelee pakkausten kierrätysmaksut. Maitopurkeissa käytettävän nestepakkauskartongin kierrätysmaksu pakkaukselle on 96 euroa tonnilta. Kartonki ja paperipakkauksista kerättävä maksu on 52 euroa tonnilta.

Maksulla järjestetään pakkausten keskitetty keräily ja kuljetukset.



Muutettu otsikkoa ja korjattu vuosilukuvirhe 9.3. klo 10.49.





Tetra Pak Imatra

Tehdas on toiminut Imatralla helmikuusta 2012 lähtien.Valmistaa nestepakkauskartongista pakkausaihioita elintarviketeollisuudelle.Saa raaka-aineensa Stora Enson Imatran tehtailta.Toimii kolmessa vuorossa viitenä päivänä viikossa.Työntekijöitä 44.