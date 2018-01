Rauhan kylpyläkompleksin ulkopuolella ravintolat ovat surkeassa jamassa — Yksi yrittäjä hakeutui konkurssiin, toisen uskon vei huono sää Rauhan Teerenpelin franchising-yrittäjä lopetti syksyllä. Kalaravintolan yrittäjä jätti konkurssihakemuksen vuodenvaihteessa. Hannu Ojala Rauhanranta on hiljainen. Laiturilla on joitakin kylpylävieraita ja ravintola on kiinni.

Etelä-Karjalan matkailu on ollut nousussa jo yli vuoden. Rauhan alueella näky on päinvastainen. Siellä 410 anniskelupaikkaa odottaa tyhjillään uutta yrittäjää ja tulevaa kesää.

Markku Partanen ja Mikko Litmanen aloittivat kalaravintolan pitämisen vuonna 2012. Ravintolatilat löysivät vuokralaisen viime vuonna. Uusi yrittäjä aloitti lokakuussa. Ennen vuodenvaihdetta toiminta oli jo ajettu alas.

— Pojat ovat hakeneet yrityksen konkurssiin, Litmanen tyytyy toteamaan.

Yrittäjä toimitti konkurssihakemuksen Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen vuoden viimeisenä arkipäivänä. Ravintolan kylmäkaapissa juomat odottavat vielä konkurssihallinnon nimittämistä.

Rantaravintolassa Teerenpelin franchising-yrittäjä lopetti syksyllä.

Vajaan sadan metrin Petri Parkon omistaman Safari-talossa vuokralaisena toiminut Antti Hyvärinen ei moiti paikkaa eikä Teerenpelin konseptia.

— Tilanne on aivan sama kaikilla terasseilla. Meillä on ollut kaksi kylmää kesää. Ongelmia on yhtä lailla kaupungeissa. Kun aurinko ei paista, ihmiset eivät yksinkertaisesti lähde liikkeelle.

Pizzeria, ruokaravintola ja olutta

Ravintolan lyhyen historian aikana kannattavuutta on yritetty hakea monella mallilla.

On ollut pizzeria, ruokaravintola ja viimeisimpänä brändätty pubipaketti.

Petri Parkko uskoo, että uusia yrittäjä saadaan tiloihin jo kevään aikana.

— Meillä on kolme hyvää kandidaattia. Ruoka edellä tämä lähtee menemään, Parkko ennakoi.

Juomapainotteisuudesta ruuan suuntaan on päädytty kokemuksista, Parkon mukaan joka toinen hakee rantaravintoloista ruokaa.

— Nämä asiat ovat muuttuneet aika paljon, ja olemme joutuneet oppimaan asioita kantapään kautta, mutta olen nyt toiveikas.

Ravintola Seiskan Seppä syntyi kesällä 2016 kalaravintolan jatkajaksi ja ravintoloitsijoina jatkoivat Markku Partasen ja Mikko Litmanen.

Tuossa vaiheessa yrittäjät olivat jo huomanneet, että ruokaravintolan pitäminen Rauhan kaltaisessa paikassa on enempi harrastus kuin liiketoimintaa. Rauhassa eletään ison talon tahtiin.

— Asiakasmäärän voi käydä tarkistamassa kylpylän respasta. Asiakkaita riittää. jos talo on täysi.

Lappeenrantalaisia ei ruokaravintolassa paljon näkynyt, ja Mikko Litmanen sanoo ymmärtävänsä syyn.

— Pitää olla hyvä syy, että lähtee Lappeenrannan keskustasta Rauhaan syömään.

Partanen ja Litmanen omistavat ravintolatilat ja ovat olleet ravintoloitsijoita.

Tällä hetkellä tiloihin haetaan ulkopuolista jatkajaa. Tarkkoja suunnitelmia tulevaisuudelle ei ole.

— Käymme neuvotteluja taustalla.

Ruokaravintolan sijaan paikasta olisi Litmasen mukaan mahdollista tehdä esimerkiksi iltaravintola, joka puuttuu koko alueelta.