Ostoryntäys tyhjensi käsidesihyllyjä Lappeenrannan apteekeista – Sammonlahden apteekista saa vielä jopa kasvonsuojia

Ostoryntäys on saanut käsidesin loppumaan osasta Lappeenrannan apteekkeja. Apteekkari Sari Halko Lappeenrannan City apteekista kertoo, että tuotetta on viime aikoina saanut tukkuliikkeistä vain pieniä määriä kerrallaan, ja ne on ostettu saman tien.

Farmaseutti Aura Taipale Lappeenrannan I apteekista kertoo, että osa tuotemerkeistä on tukkuliikkeistä loppu, mutta toisia merkkejä on saatu tilalle.

– Tosin käsidesi ei ole sellainen tuote, joka jätetään ostamatta, jos tiettyä merkkiä ei löydy, Taipale sanoo.

Menekki on kasvanut melkoisesti parissa viikossa samaan aikaan koronavirustilanteen kanssa.

Taipale vertaa, että erästä käsidesimerkkiä menee kuukaudessa normaalisti noin kuusi pumppupulloa. Joulukuussa niitä oli mennyt kolme, helmikuussa 86 ja pelkästään maaliskuun ensimmäisenä viikolla samoin 86.

Vuoden tarve menee päivässä

Sammonlahden apteekin farmaseutti Arto Johansson vertaa, että vuoden tarve menee päivässä.

– Nyt käsidesejä menee kymmeniä päivittäin, kun normaalisti niitä ostetaan ehkä yksi tai kaksi pulloa viikossa.

Sammonlahdessa käsidesi ei ole loppunut, sillä sitä saatiin apteekkiin iso erä ennen kuin ostoryntäys alkoi.

Myös kasvonsuojia on Sammonlahdessa saatavana. Johanssonin mukaan "niitä on onnistuttu haalimaan", joten myynnissä on monesta paikasta loppunutta tuotetta, jota normaalisti kukaan ei juurikaan edes kysy.

Johanssonin mukaan kasvonsuojia ostavat sekä tavalliset suomalaiset asiakkaat että vieressä olevan yliopiston ulkomaiset opiskelijat.

Kasvonsuojia kysellään "joka tunti"

Taipale kertoo, että kasvonsuojia kysytään Lappeenrannan I apteekista "joka tunti", mutta niitä ei ole ollut saatavilla pitkään aikaan, eikä ole tietoa milloin niitä saadaan.

City apteekin Halko sanoo, että tukkuliikkeet ovat lupailleet lisää käsidesiä myyntiin noin viikon kuluttua.

Hän kertoo, että asiakkaita on myös opastettu käsienpesuun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeiden mukaan. Riittävän tehokas pesu kuumalla vedellä ja saippualla ehkäisee tartuntoja.

Farmaseutti Anu Härkönen Joutsenon apteekista kertoo, että pieni määrä käsidesien täydennystä saatiin viimeksi perjantaina, mutta hän pelkää, ettei se riitä kysyntään.

– Kyllä kysyntä on kasvanut hurjasti.

Lauantaina iltapäivällä hyllyssä oli käsidesiä "muutama pullo". Täydennystä on tukkuliikkeistä saatu vain pieniä määriä kerrallaan.

Myös Joutsenon apteekista kysellään kasvonsuojia päivittäin.