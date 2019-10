Saimaannorppia on jo yli 400 — Kanta kasvanut yli puolella kymmenen vuoden takaisesta

Saimaannorppia arvioidaan olevan jo yli 400.

Metsähallituksen keskiviikkona julkaiseman kanta-arvion mukaan saimaannorppien talvikanta on vuonna 2019 noin 410 norppaa. Norppien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2010. Tuolloin norppakannan kooksi arvioitiin noin 270 yksilöä.

Tänä vuonna syntyi 88 kuuttia. Eniten kuutteja, 36, syntyi Pihlajavedellä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) iloitsee norppakannan elpymisestä.

—Toimenpiteet ovat olleet oikeita ja niitä täytyy jatkaa. On hienoa huomata, että norpan suojelulle on vahva suomalaisten tuki. On kuitenkin muistettava, että saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen ja kanta on haavoittuva, Mikkonen sanoo Metsähallituksen tiedotteessa.

Arvio norppakannan koosta perustuu alueittain tehtyyn pesintäanalyysiin. Analyysissä on hyödynnetty vuosien 2018—2019 pesätietoja, syntyneiden kuuttien määrää ja havaintoja jäällä lepäävistä norpista.

Kannan seurannan tulokset viittaavat Metsähallituksen mukaan siihen, että kannan elpyminen jatkuu myös tulevaisuudessa.

Saimaannorpan elinalue kattaa nykyisin lähes koko Saimaan. Se luokitellaan edelleen erittäin uhanlaiseksi.