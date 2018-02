Imatran kaupunginjohtaja Rami Hasu: Ammattikorkeakoulun mahdollinen lähtö Imatralta on todella ikävä asia Kaupungin intresseissä ei Hasun mukaan kuitenkaan ole ottaa itselleen ammattikorkeakoululta vapautuvia rakennuksia. Hannu Ojala Kaupunginjohtaja Rami Hasu toivoo, että ammattikorkeakoulun suhteen saadaan aikaan Imatran kannalta positiivisin mahdollinen ratkaisu. Arkistokuva.

Imatran kaupunginjohtaja Rami Hasu pitää Saimaan ammattikorkeakoulun mahdollista lähtöä Imatralta todella ikävänä asiana.

— On valitettavaa, että ammattikorkeakoululle on syntynyt tällainen tilanne.

Hasun mukaan kaupunki aikoo käydä keskusteluja ammattikorkeakoulun kanssa sen selvitysprosessin aikana.

— Aika nopealla aikataululla he asian selvittävät.

Ammattikorkeakoulu toivoo kaupungin neuvottelevan sen tiloista

Ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä on esittänyt toiveen, että kaupunki voisi neuvotella ammattikorkeakoulun kanssa siltä mahdollisesti vapautuvista tiloista.

— Kaupungin intresseissä ei ole omistaa kiinteistöjä tai seiniä. Mansikkalan koulukeskuksenkin osalta ovat käynnissä jo kilpailutukset, joten siihen junaan ei Tietäjäntalo ehdi, toteaa Hasu.

Myös Imatran YH-rakennuttajan toimitusjohtaja Lassi Nurmi toteaa, että Mansikkalan koulukeskus etenee alkuperäisten suunnitelmien mukaan.

— Mansikkalan koulukeskus rakennetaan vuosikymmeniksi eteenpäin ja sen järkevin toteutus on yhdessä osassa.

Nurmi ei äkkiseltään näe tarvetta ammattikorkeakoulun tiloille.

— Keskusteluja olemme tietysti valmiita käymään, sanoo Nurmi.