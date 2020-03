Piia Kaskinen Palokunta saapui nopeasti paikalle.

Kosken koulun kemianlaboratoriossa tapahtui keskiviikkona kuvitteellinen räjähdys. Noin kello 11.40 kaiuttimista alkoi kuulua poistumiskäsky.

Koska "räjähdys" tapahtui nimenomaan kemianluokassa, tilanne oli vakava. Siellähän oli muitakin helposti syttyviä ja vaarallisia materiaaleja.

Piia Kaskinen Myös Inka Hokkanen, Enna Heimala, Janika Markku ja Anita Kankkunen olivat mukana onnistuneessa evakuoinnissa.

Tässä tilanteessa tärkeintä on se, että oppilaat kuuntelevat ja noudattavat oman opettajansa ohjeita, totesi rehtori Johanna Ovaska.

"Jipii, paloautoja!"

Piia Kaskinen Reserviläiskersantti Tomi Niikku vartioi Kosken koulukeskukseen johtavaa tietä. Toistaiseksi häiriötilanteilta ollaan vältytty, hän totesi.

Tällä kertaa kyse oli pelkästä harjoituksesta. Sekä opettajat että oppilaat tiesivät etukäteen, että tänään evakuoidutaan luokista. Sen tarkempaa tietoa päivän ohjelman sisällöstä oppilailla ei ollut tiedossa.

Kaikki parisataa oppilasta poistuivat hyvässä järjestyksessä kirkon pihalle.

Mitä tuleman piti, siellä odottelivat muiden joukossa myös 7b -luokan Inka Hokkanen, Enna Heimala, Janika Markku ja Anita Kankkunen.

Miten poistuminen meni?

– Hyvin!

Tuliko paniikki?

– Ei.

Tiesittekö etukäteen?

Piia Kaskinen Jääkäri Simo Suhonen (vas.) ja vänrikki Roope Rauhala varmistivat, ettei koululle pääse ylimääräistä väkeä.

– Tiedettiin suurin piirtein kellonaika. Seuraavaksi mennään tästä busseilla urheilutalolle ja ollaan siellä koko loppupäivä, tytöt kertoivat.

Jipii, paloautoja! kuuluu alakoulun suunnalta. Sen oppilaita paikalle kurvaava palo- ja pelastuskalusto kiinnostaa kovasti. Vänrikki Roope Rauhala ja jääkäri Simo Suhonen kuitenkin eristivät yläkoulun puolen ylimääräisiltä tulijoilta.

– Yksi oppilas tosin jo ampui meidät sählymailalla, he naureksivat.

Piia Kaskinen Juha Reinikainen (vas.) ja Kari Kaurola kiittelivät harjoituksen onnistumista.

Neljässä minuutissa kokoontumispaikalla

Ylipalomes Kari Kaurola kiitteli harjoituksen toteutumista.

– Neljän minuutin kuluttua hälytyksessä oppilaat olivat opettajineen kokoontumispaikalla, ja kuuden minuutin kuluttua opettajat alkoivat tuoda minulle vahvuusilmoituksia, eli kertoa, ketä on paikalla. Se on hyvä aika, hän totesi. Ylilyöntejä ei tapahtunut, vahvistaa myös palomies Juha Reinikainen, mutta vaikka harjoituksessa oli paljon hyvää, aina on myös jotain parannettavaa. Tällä kerralla se oli se, että kaikki wc:t ja yleiset tilat tulisi aina katsoa läpi, ettei niihin varmasti jää ketään.

Piia Kaskinen Tällainen läpyskä ovessa säästää palo- ja pelastushenkilöstön aikaa.

– Lisäksi sen, joka lähtee esimerkiksi luokasta viimeisenä, kannattaa sulkea ovi, ja laittaa siihen tällainen tyhjä tila -merkki, Kaurola näyttää puhelimestaan.

Tällaista läpyskää kannattaa säilyttää vaikkapa opettajan pöydänlaatikossa, sillä sen käyttäminen antaa palo- ja pelastushenkilökunnalle lisää aikaa; kun ei tarvitse tarkastaa kaikkia tiloja moneen kertaan, voi keskittyä olennaiseen.

– Joskus tiloja on merkitty post-it -lapuilla, mutta ne irtoilevat helposti, ja jäävät lattioille pyörimään.

Vaikka kyseessä oli vain harjoitus, josta kaikki tiesivät etukäteen, se antaa melko realistisen kuvan myös siitä, mitä oikeassa tilanteessa tapahtuisi, he sanovat.

Piia Kaskinen Kristiina Kapulainen piti urheilutalolla tilannetta hallinnassaan.

Myös urheilutalolla tilanne päällä

Urheilutalon näkökulmasta kemianlaboratorion räjähdys eskaloitti tilannetta entisestään. Oli nimittäin niin, että samaan aikaan koko Mansikkalan alueella oli sähkökatko – siis harjoituksessa.

Koska sähkökatkon arvioitiin kestävän jopa viikon, oli urheilutalolle aivan juuri saatu perustetuksi valmiuskeskus ihmisiä varten. Sieltä löytyi muun muassa hätämajoitusta, sähköä ja paikkoja kotihoidon asiakkaille, kertoi Eksoten valmiuspäällikkö Kristiina Kapulainen.

Piia Kaskinen Everstiluutnantti Tomi Pekurinen ja eversti Petri Olli olivat tyytyväisiä siihen, että myös eri viranomaiset oppivat tuntemaan toisiaan harjoituksen aikana.

– Siksi oppilaatkin tuodaan tänne. Aivan alkajaisiksi he rekisteröityvät. Imatralaiset voivat tutustua valmiuskeskuksen toimintaan maanantaina kello 15–17 välillä, sen jälkeen, kun koululaiset ovat lähteneet pois.

Tavoitteena viranomaisyhteistyön kehittäminen

Keskiviikkoisen harjoituksen tarkoitus oli kehittää muun muassa viranomaisten välistä yhteistoimintakykyä silloin, kun tilanteet kehittyvät erittäin nopeasti.

– Tässä ollaan ikään kuin normaaliolojen häiriötilanteessa. Tällaista viranomaisten yhteistoimintaharjoitusta ollaan toivottu. Näitä on normaalisti tällä alueella noin kahden vuoden välein, eli seuraavan kerran vuonna 2022, kertoo harjoituksen johtaja, Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Olli.

Etelä-Karjala 20 -paikallispuolustusharjoituksen harjoitustilanteeseen osallistuivat Imatran kaupunki, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen poliisi, puolustusvoimat, Imatran seurakunta, Suomen Punainen Risti, sekä noin pari sataa koululaista.