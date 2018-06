Kun lehmät poikivat, Petri ja Outi Herttuainen ovat navetassa vaikka vuorokauden ympäri — ”Yhteistä aikaahan meillä on paljon, kun ollaan kumpikin täällä töissä”

Mikkeliläisellä Herttuaisen tilalla ei kevät- ja kesäkuukausina kellokortteja leimailla, kun työt on saatava tehdyksi. Outi ja Petri Herttuainen muistuttavat, että myös vapaa-aikaa tarvitaan. Tavanomaisen työmäärän lisäksi viljelijöille päänvaivaa on tänä vuonna tuottanut myös kuivuus. Etelä-Savossa tilanne on verrattain hyvä.