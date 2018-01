Kielikokeilu jakaa mielipiteet: Rajatarkastaja Sanna Parjanen on puhunut ruotsia kahdeksanvuotisen uransa aikana vain muutaman kerran, mutta ilman virkamiesruotsia ura ei olisi alkanutkaan Kielikokeilun kritisoijat pelkäävät, että ruotsin taidon puuttuminen sulkisi nuorilta ovia tulevaisuudessa. Mika Strandén Rajatarkastaja Sanna Parjanen valitsisi naapurimaiden kielistä venäjän, mutta ei hylkäisi ruotsiakaan.

Peruskoulun viidesluokkalaisten vanhemmilla on vielä viikko aikaa vastata Lappeenrannan kaupungin kielikokeilukyselyyn. Linkki kyselyyn sulkeutuu maanantaina 29. tammikuuta, jonka jälkeen vastaukset kootaan raportiksi ja toimitetaan lasten ja nuorten lautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunta päättää 6. helmikuuta pidettävässä kokouksessaan, lähteekö Lappeenranta mukaan kielikokeiluun. Kyselyn kautta saatuja vanhempien mielipiteitä käytetään apuna päätöksenteossa.

Tiedän, miten yläasteikäiset ruotsiin suhtautuvat. Jos he pääsisivät valitsemaan, eivät he sitä ottaisi. — Minna Kokki

Opetustoimenjohtaja Mari Routti muistuttaa, että kysely on alustava. Jos Lappeenranta päättää hakea mukaan kokeiluun, huoltajiin otetaan uudelleen yhteyttä, ja silloin pyydetään sitovat ilmoittautumiset. Yhteydenotto tapahtuu siinä vaiheessa, kun opetushallitus on saanut valmiiksi huoltajille jaettavan infomateriaalin.

Kielikokeilussa perusopetuksen oppilaalle annetaan mahdollisuus opiskella jotain toista vierasta kieltä, esimerkiksi venäjää, ruotsin kielen sijasta. Kysyimme Nuijamaalla työskentelevältä rajatarkastajalta, ruotsin kielen opettajalta ja Etelä-Karjalan yrittäjien puheenjohtajalta, mitä he ajattelevat kielikokeilusta.



Sanna Parjanen, rajatarkastaja Nuijamaan raja-asemalla

Ranskan kielellä enemmän käyttöä kuin ruotsilla

Rajatarkastaja Sanna Parjanen on puhunut työssään ruotsia vain muutaman kerran. Ura Nuijamaan rajatarkastusasemalla on kestänyt jo kahdeksan vuotta.

— Jopa ranskan taitoani olen tarvinnut enemmän kuin ruotsia. Venäjää puhutaankin sitten melkein jokaisen asiakkaan kanssa. Sanotaan, että heistä 90 prosenttia puhuu venäjää, Parjanen kertoo.



Kielikokeilua Parjanen pitää hyvänä asiana.

— Ruotsin kielen taito pitää olla, kun on kaksikielinen maa. Mutta olisi hyvä, että venäjää opiskeltaisi jo alakoulussa. Siinä iässä lapset oppivat helposti, ja näin venäläiset aakkosetkin oppisi nuorena. Ruotsin kieli voisi pysyä mukana, mutta pienemmillä oppimäärillä kuin venäjä.



Vaikka ruotsi jää vähälle arkikäytössä, rajatarkastajaksi haluavan on läpäistävä niin sanottu virkamiesruotsi eli virkamiehiltä vaadittava kielitutkinto. Parjanen arvioi, ettei olisi selvinnyt rajavartijakoulutuksen pääsykokeiden ruotsin osuudesta ilman peruskoulusta saatua kielitaitoa.

Venäjän kielen opinnot Parjanen aloitti aikuisiällä kansalaisopistossa. Työssä tarpeelliset venäjän perusasiat hän oppi rajavartijakoulutuksessa, ja lisäksi työnantaja järjestää venäjän kursseja säännöllisesti.

Parjasen mukaan venäjää on syytä harjoitella jatkuvasti, että taito pysyy yllä.

— Töissä tulee tilanteita, että sanastoa pitäisi osata vielä laajemmin kuin nykyään. Jos olisin aloittanut venäjän opiskelun jo alakoulussa, taito olisi vahvempi. Kun kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1993, venäjää ei halunnut lukea monikaan. Silloin oli erilaiset ajat kuin nyt.







Anne Leminen, ruotsinopettaja Lappeenrannasta

Kai Skyttä Ruotsia Kimpisen koulussa opettava Anne Leminen lisäisi ensimmäisen vieraan kielen valinnan mahdollisuuksia.

Valinnanvapaus pitäisi siirtää A1-kieleen

Kielikokeilu eriarvoistaa oppilaat Lappeenrannan sisällä ja valtakunnallisesti, sanoo ruotsin kielen opettaja Anne Leminen Kimpisen koulusta Lappeenrannasta.

— Ruotsin kielen osaamattomuus sulkee pois monia opiskelupaikkoja ja ammatteja, joissa virkamiesruotsi pitää osata. Vapaaehtoisuutta ollaan lisäämässä väärällä tavalla, Leminen sanoo.



Leminen lisäisi ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen valinnan mahdollisuuksia. Lappeenrannan peruskouluissa kaikki oppilaat aloittavat A1-kielenä englannin opiskelun toisella vuosiluokalla.

— Tällä hetkellä Lappeenrannassa on pakkoenglanti. Pitäisi olla mahdollisuus valita venäjää, ranskaa, saksaa, espanjaa ja kiinaa, joka on tulevaisuuden kieli. En ole kokeiluja vastaan ja näen sen, että suomalaisten kielitaito kapenee. Asialle pitäisi tehdä jotain.



Ruotsinopettajan mielestä ensimmäinen vieras kieli voisi olla jokin muu kuin englanti. Englannin opiskelu taas voisi alkaa myöhemmin.

— Englanti tarttuu luontevasti monesta paikasta, mutta esimerkiksi venäjä on hankala kieli ja olisi hyvä aloittaa nuorempana.

Venäjän kielen taito ei Etelä-Karjalassakaan ole tae työpaikasta, Leminen sanoo.

— Maakunnassa on paljon äidinkielenään venäjää puhuvia. Esimerkiksi lappeenrantalaisen nuoren on vaikea saada omaa venäjän kielen taitoaan niin hyvälle tasolle.

Leminen katsoo, että jos ruotsin kielen opiskelu vähenee, pitäisi myös purkaa virkamiesruotsin osaamisvaatimus.

— Mutta siinä mennäänkin sitten jo perustuslakitasolle.





Minna Kokki, Etelä-Karjalan yrittäjien puheenjohtaja

Kai Skyttä Minna Kokki pelkää, että ruotsin taidon puuttuminen kostautuisi paikallisille nuorille jatko-opintoihin ja työelämään siirryttäessä.

Ruotsia ei saa hylätä venäjän tieltä

Etelä-Karjalan yrittäjien puheenjohtaja Minna Kokki ei kannata kielikokeiluun hakemista. Hän on venäjän opiskelun tehostamisen kannalla, mutta toteuttaisi sen toisin kuin hylkäämällä pakkoruotsin venäjän tieltä.



Kokki toivoo venäjän opetukseen lisätarjontaa ja -resursseja. Ne voisivat kohdistua esimerkiksi tuntimääriin ja pieniin ryhmäkokoihin, jotka mahdollistaisivat venäjän opiskelun niissäkin kouluissa, joissa ei ole nyt venäjänryhmiä.



Kokki säilyttäisi pakkoruotsin, vaikka tietää, että nuorilla on toisenlaisia ajatuksia.

— Tiedän, miten yläasteikäiset ruotsiin suhtautuvat. Jos he pääsisivät valitsemaan, eivät he sitä ottaisi.



Kokki pelkää, että ruotsin taidon puuttuminen kostautuisi paikallisille nuorille jatko-opintoihin ja työelämään lähtiessä. He joutuisivat heikompaan asemaan verrattuna muiden alueiden nuoriin.



Kokki muistuttaa, että moni lappeenrantalaisnuori muuttaa aikanaan muualle, ja ruotsin taito on olennainen niin Uudellamaalla kuin siitä länteen.

Kaakonkulmalla ruotsia ei työelämässä juuri tarvitse, mutta venäjää tarvitsee.

Kokki on Karjalan tili- ja isännöintikeskuksen yrittäjä, ja hänen yrityksessäänkin on venäjänkielisiä asiakkaita. Heitä palvelemaan on palkattu venäjää äidinkielenään puhuva työntekijä.



Kokki huomauttaa, että usein venäjänkielistenkin kanssa pärjää englannin kielellä. Näin on tapahtunut muun muassa silloin, kun Karjalan tili- ja isännöintikeskuksen venäjänkielinen työntekijä on ollut äitiyslomilla. Hyvä englannin taito ajaakin Kokin mielestä tärkeydessä ohi sekä venäjästä että ruotsista.

Eduskunta hyväksyi kielikokeilulain joulukuussa

Alueellisten kielikokeilujen kautta 2 200 oppilasta pääsee vapaavalintaisen kielivalinnan piiriin. Opetushallitus vastaa kokeilun toteuttamisesta, ja halukkaiden kuntien pitää hakea kokeiluun mukaan helmikuun loppupuolella. Opetuksen järjestäjät voivat hakea kokeiluun helmikuun 23. päivään mennessä.

Imatralla hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellonen esittää tällä viikolla kokoontuvalle hyvinvointilautakunnalle, että Imatra ei hae mukaan kielikokeiluun. Päätöksen asiassa tekee lautakunta.