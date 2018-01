Eksoten terveysasemien ajanvarauksen puhelinnumerot muuttuvat helmikuun alussa Joutsenon, Sammonlahden, Taipalsaaren, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen terveysasemien ajanvarausnumerot muuttuvat. Vanhoihin numeroihin soitetut puhelut kääntyvät uusiin numeroihin kolmen kuukeuden ajan. Kai Skyttä Eksoten terveyskeskusten puheliinnumerot muuttuvat.

Monien Etelä-Karjalan terveys- ja hyvinvointiasemien ajanvarauksen puhelinnumerot muuttuvat helmikuun alussa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kertoo tiedotteessaan, että Joutsenon, Sammonlahden ja Taipalsaaren ajanvarausnumero on torstaista lähtien 05 352 1300. Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden ajanvarausnumero on jatkossa 05 352 4400 sekä Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen numero on 05 352 1400.

Terveys- ja hyvinvointiasemilla uudet ajanvarausnumerot palvelevat 1.2. alkaen arkisin kello 8–16.

Vanhoihin ajanvarausnumeroihin soitetut puhelut kääntyvät uusiin numeroihin kolmen kuukauden ajan, Eksote kertoo.

Lappeenrannan Armilan ja Imatran Honkaharjun terveysasemien puhelinnumerot säilyvät ennallaan.