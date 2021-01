Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sai Kaakkois-Suomen Ely-keskukselta 58 184,70 euron rahoituksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää pyöräilymatkailua eteläisellä Saimaalla.

Virkistysaluesäätiön hankkeen pääsisältönä on pyörälauttaratkaisun tekeminen seitsemälle seuraavalle vuodelle. Viime kesänä pyöräilijöitä kuljetettiin Taipalsaaren Sarviniemen ja Kyläniemen välillä Pidä saaristo siistinä -yhdistykseltä vuokratulla huoltoaluksella.

Seuraavaksi seitsemäksi kesäksi Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö vuokraa Meritaidolta aikaisemmin väylähuoltokäytössä olleen aluksen kuljettamaan pyöräilijöitä kyseisellä välillä.

– Hankerahoituksella teemme lauttaan matkustajakäyttöön edellyttävät muutokset. Alus on aika saman tyyppinen kuin viime vuotinen, aavistuksen tilavampi. Alus rekisteröidään useammalle matkustajalle, ja siinä on ainakin kaksinkertainen kapasiteetti. Viime vuoden alus veti kymmenen matkustajaa kerrallaan, kertoo virkistysaluesäätiön toimitusjohtaja Hanna Ollikainen.

Päivi Virta-Salo

Sarviniemen ja Lintusalon vuorot lisääntyvät

Viime suvena M/S Roope-Saimaa -niminen lautta kuljetti pyöräilijöitä myös Sarviniemestä Puumalan Lintusaloon muutamana päivänä viikossa.

Tätä reittiä ajetaan tulevanakin kesänä uudella lautalla. Aikataulut ovat vielä suunnitteilla, mutta Ollikaisen mukaan vuoroja on tarkoitus lisätä viime kesästä.

– Sinne tulee mahdollisuus päästä myös virkistysaluesäätiön retkisatamiin, ainakin Ruuhonsaaressa, joka on pienen mutkan takana Sarviniemen ja Lintusalon välillä.

Hankerahoituksella rakennetaan myös wc-tilat Kyläniemeen sekä tuotetaan jaettava kartta Saimaan saaristoreitistä.

Puumalantien ohitusta suunnitellaan venereitillä Utulan ja Äitsaaren välille

Ruokolahden kunta on selvittänyt mahdollisuutta avata tulevana kesänä veneyhteys Äitsaaresta Karoniemen kärjestä Utulaan kyläkaupan laituriin. Ruokolahden elinkeinosihteerin Asko Ali-Marttilan mukaan näyttää siltä, että veneyhteys on toteutumassa.

– Sopimuksia ei ole vielä viety maaliin, mutta todennäköistä on, että se toteutuu. Siinä on 1,4 kilometriä välimatkaa ja se on noin 10 minuutin venematka, hän kertoo.

Santeri Tynkkynen Jos Ruokolahden suunnitelmat toteutuvat, pyöräilijöiden ei ole tulevana kesänä pakko ajaa Puumalantien reunaa, vaan he voivat siirtyä Utulasta veneellä Äitsaareen.

Jos suunnitelmat toteutuvat, kyseiselle välille tulee vene, joka voi kuljettaa samanaikaisesti kolmea henkilöä ja kolmea polkupyörää. Vene kulkisi tietyn tuntimäärän päivässä myöhemmin päätettävien aikataulujen mukaisesti.

Uuden reitin taustalla on se, että viime vuonna Saimaan saaristoreitin käyttäjien palautteessa osa kritisoi Puumalantietä ja koki sen vaaralliseksi, koska siellä ei ole pyörätietä ja pientareet ovat kapeat.

Asko Ali-Marttilan mukaan Äitsaaren tiet ovat todella miellyttäviä pyöräilijöiden kokemusten mukaan, ja liikennettä on huomattavasti Puumalantietä vähemmän.

– Pääreitti tulee säilymään Puumalantiellä, mutta siihen tulee vaihtoehto Äitsaaren kautta. Oletus on, että noin puolet pyöräilijöistä voivat hyvinkin valita oikaisureitin, hän ennakoi.