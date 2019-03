Lappeenrantalainen Jukka Mustalahti sai kaksikiloisen ahvenen juuri ja juuri nousemaan pilkkireiästä — Täyttääkö kala uuniin vai kirjahyllyyn, kas siinä pulma

Lappeenrantalainen Jukka Mustalahti nosti elämänsä tähän mennessä suurimman ahvenen Parikkalan Pyhäjärvestä Uukuniemellä tiistaina.

Ahven painoi 1 880 grammaa ja se oli 51 senttimetriä pitkä. Kalan ympärykseksi mittanauha antoi 42 senttiä.

Pyyntivälineenä Mustalahti käytti tapsipilkkiä isolla pilkillä ja pienellä mormuskalla. Syöttinä viisi tuntia kestäneellä ja yhteensä viitisen kiloa muuta kalaa tarjonneella pyyntireissulla oli valkoisia ja punaisia kärpäsentoukkia sekä surviaisentoukkia.

Mustalahden mukaan mädistä pullistellut jättiahven mahtui juuri ja juuri tulemaan viisituumaisesta reiästä ylös, kun sitä tarrasi kiduksista kiinni ja siivosi sohjot reiän suulta. Ahven tarttui syöttiin noin kello puoli kymmeneltä aamupäivällä.

— Kalajumala oli tiistaina puolellani, jos se välillä on vastaankin, Mustalahti sanoo.

Vapaa-ajankalastaja Mustalahti suunnittelee täyttävänsä kalan muistoksi kirjahyllyyn, mutta ei ole vielä varma, haluaako maksaa taksidermiasta 300—500 euroa.

Toinen vaihtoehto on valmistaa kala ruuaksi, mutta tehdäkö siitä täytetty uunikala vai mahtava filee, vaatii pohdintaa. Nostajansa päätöstä kala odottaa Mustalahden pakastimessa.

Lukijan kuva Jukka Mustalahti nosti Parikkalan Pyhäjärvestä lähes 2-kiloisen ahvenen tiistaina.

Mustalahti miettii myös kalan ilmoittamista Suomen vapaa-ajankalastajien ylläpitämään suurkalarekisteriin, jonka mukaan yli kilon painoisesta ahvenesta voi saada suurkalastajan ansiomerkin.

Jäällä Mustalahti harkitsi myös päästävänsä kalan takaisin veteen jatkamaan sukuaan, koska sen uintisyvyyttä säätelevä uimarakko oli nopean paineenvaihtelun takia pullahtanut suuhun, eikä kala olisi pystynyt enää jatkamaan elämäänsä.

— Nostin kalan kymmenestä metristä ja sen suuhun oli pullahtanut ilmarakkula. En voinut laittaa sitä takaisin.

65-vuotias Mustalahti on käynyt suurista ahvenistaan tunnetun Parikkalan Pyhäjärven jäällä pilkillä saman kaveriporukan kanssa 35 vuotta. Entisistä työkavereista muodostuva joukko on nostanut pilkillä isoja vonkaleita ennenkin, mutta Mustalahden lähes 2 kilon körmyniska on tähän mennessä suurin.

Edellisen ennätysahvenensa Mustalahti sai 25 vuotta sitten. Se painoi 950 grammaa.

Viimeisimmät merkinnät 1—2-kiloisista ahvenista on tehty kalarekisteriin eri puolilta Suomea viime viikolla.