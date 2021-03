Etelä-Karjalassa kaadettiin 10 ilvestä juuri päättyneellä jahtikaudella – Riistanhoitoyhdistykset moittivat kaatolupien määrää liian pieneksi, sillä ilveskanta on niiden laskujen mukaan vahva

Parikkalassa on tehty 185 ilveshavaintoa tammi–helmikuun aikana, myös ainakin Joutsenossa ja Nuijamaalla ilveksiä riittää

Etelä-Karjalassa kaadettiin kymmenen ilvestä juuri päättyneellä jahtikaudella. Parikkalassa ja Rautjärvellä saatiin saaliiksi kolme ilvestä, muiden riistanhoitoyhdistysten alueilla melko tasaisesti yhdestä kahteen yksilöä.

Koko Kaakkois-Suomen alueella oli poikkeuslupa 19 ilveksen metsästykseen. Metsästyskausi päättyi helmikuun lopulla.

Ilveskanta on maakunnan eri riistanhoitoyhdistysten mielestä tällä hetkellä niin vahva, että sitä olisi ollut varaa verottaa tuntuvammin.

– Ilvesten poikastuotto on ollut jo useamman vuoden isompi kuin mitä ilveksiä on metsästetty. Siihen nähden poikkeuslupien määrä on alimitoitettu, sanoo toiminnanohjaaja Ilkka Tiainen Parikkalan ja Rautjärven riistanhoitoyhdistyksistä (RHY).

Saman näkemyksen allekirjoittavat toiminnanohjaaja Jussi Hynninen Joutsenon RHY:stä ja suurpetoyhdyshenkilö Petri Pesonen Etelä-Saimaan RHY:stä.

Kaadetut yksilöt liikkuivat lähellä asutusta

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanta-arvion mukaan Kaakkois-Suomen on pysynyt vakaana edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuonna arvioidaan olleen 26–28 erillistä ilvespentuetta.

Kaakkois-Suomen riistapäällikkö Henri Mutanen huomauttaa, että se on tärkein tunnusluku poikkeuslupia myönnettäessä.

– Kannanhoidollisten poikkeuslupien tarkoitus on säädellä kantaa ja säilyttää eläinten arkuus.

Mutasen mukaan ilvekset liikkuvat ravintotilanteen, yksilöiden iän, vuodenajan ja keliolojen mukaan. Siten niiden määrä voi ajoittain olla paikallisesti toisaalla isompi, toisaalla pienempi.

Yli vuoden ikäisten ilvesten määräksi arvioitiin 125–135 yksilöä, ennen kuin jahtikausi joulukuun alussa alkoi.

Esimerkiksi Parikkalassa on tehty 185 ilveshavaintoa niin aikuisista eläimistä kuin pennuista tammi–helmikuun aikana eri puolilta kuntaa.

Rautjärveltä havaintoja on kertynyt 108 kappaletta, eniten Simpeleeltä ja Miettilän suunnalta.

Ilkka Tiainen huomauttaa, että kaikki kaadetut kolme yksilöä liikkuivat lähellä asutusta ja pihapiirejä. Läheskään kaikkia tällaisia ongelmailveksiä ei kyetty karsimaan.

Ilves liikkuu ravinnon perässä, mutta pihapiiriin se ei silti kuulu. — Ilkka Tiainen

Muun muassa Parikkalan Melkoniemellä ilvekset ovat napanneet saaliikseen useita kotikissoja.

– Ilves liikkuu ravinnon perässä, mutta pihapiiriin se ei silti kuulu. Vaikka ilves tappaa pääosin syödäkseen, kissan se voi jättää raatona jälkeensä.

Myös muun muassa Joutsenossa ja Nuijamaalla liikkuu näkö- ja jälkihavaintojen mukaan paljon ilveksiä ja useammasta pentueesta on havaintoja.

– Nuijamaalla ilveksiä on tavattu päiväsaikaan kiertelemässä talojen pihoja.

Tänä talvena Joutsenossa ilvesjahtiin ei kuitenkaan ehditty, joten kaksi kaatolupaa siirtyi toisille. Kumpikin niistä käytettiin Nuijamaan ja Karhusjärven välisellä alueella.

Ilvekset kyttäävät metsäkauriiden ruokintapaikoilla

Nykyisillä kaatomäärillä Hynnisen, Pesosen ja Tiaisen mukaan kannan sääntely ei toteudu, eivätkä ilvekset pysy poissa asutuksen läheltä.

– Etenkin sinne, missä kanta on vahva, kaatolupia pitäisi saada enemmän. Toivottavasti niin tapahtuu ensi vuonna.

Hynnisen ja Tiaisen mukaan ilveskannan hyvinvointia selittää pienten hirvieläinten kuten metsäkauriiden yleistyminen. Niistä riittää syötävää pennuillekin.

– Kun lunta on paksusti niin kuin tänä talvena, metsäkauris on ilvestä vastaan melko heikoilla, huomauttaa Tiainen.

Petri Pesosen mielestä on turhauttavaa ruokkia kauriita, kun ilvekset tulevat kyttäämään ruokintapaikoille.

Ilves napsii myös metsäjäniksiä, rusakoita ja lintuja.

– Metsäjänisten määrä on paikoin romahtanut, tietää Petri Pesonen.

Ilkka Tiainen toivoo, että ihmiset ilmoittaisivat ilveshavainnoistaan paikallisille suurpetoyhdysmiehille.