Etelä-Saimaa seurasi liikennettä Marian aukiolla Lappeenrannassa: Puolessa tunnissa autoilijoista väistämisvelvollisuutta jätti noudattamatta 27, pyöräilijöistä 20

Lappeenrannan Valtakadun ja Kirkkokadun risteyksessä on osalla väistämissäännöt hukassa. Risteykseen on harkittu kärkikolmiota vahvistamaan väistämisvelvollisuus, mutta toistaiseksi nykyiset merkit on koettu riittäviksi.