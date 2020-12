Etelä-Karjalassa on kirjattu tiistaina kaksi uutta varmennettua koronavirustartuntaa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) sivujen mukaan tartuntojen kokonaismäärä koko epidemian ajalta on nyt 184.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronaseuranta sijoittaa tuoreimmat kaksi tartuntaa Imatralle.

Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalassa kiihtymisvaiheessa.

Korona-näytteenotto Lappeenrannassa on siirtynyt Armilasta osoitteeseen Valto Käkelän katu 14C.

Suomessa on raportoitu 349 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu 5 997 tartuntaa, mikä on 182 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 5 815 uutta tartuntaa.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 106 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja matalin Kainuun sairaanhoitopiirissä.

Yhteensä koronatartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 31 459.

Uutista päivitetty 15.12. kello 12.10 THL:n tiedoilla.