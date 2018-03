Ahvenlammen K-market saa tutut kauppiaat — Piranan kauppiaispariskunta ottaa myös Pulpilla sijaitsevan K-marketin hoitaakseen Pulpin vanha Siwa Ahvenlammella muuttui ensin K-marketiksi ja nyt se sai uudet kauppiaat. Mika Strandén Legendaarinen Pulpin Siwa muuttui viime vuonna K-marketiksi ja saa nyt uudet kauppiaat Joutsenon kirkonkylältä.

Lappeenrannan Pulpilla sijaitsevan K-market Ahvenlammen kauppias vaihtuu.

K-market Ahvenlampi saa joutsenolaisille tutun kauppiaspariskunnan, sillä Piranan kauppiaat Joutsenon kirkonkylältä Marko ja Minna Heinäaro ottavat hoitaakseen myös K-market Ahvenlammen hoitaakseen.

— Tuntuu hienolta lähteä vetämään myös K-market Ahvenlampea. Asiaa oli pohdittu pitkään ja on helpottavaa kun saimme päätöksen tehtyä. Kauppahan on hyvässä kunnossa ja hyvän henkilökunnan hoidossa, joten kehitämme toimintaamme hitaasti harkiten, sanoo kauppias Marko Heinäaro Keskon tiedotteessa.

Uusi kauppias sanoo, että Ahvenlammella valikoimaan tuodaan uusia tuotteita paikallisilta toimijoilta ja tuotevalikoimaa hiotaan asiakkaiden toiveiden mukaan.

— Toiminta jatkuu kuten tähänkin asti. Vanha tuttu henkilökunta jatkaa edelleen kaupassa, vaikka kauppaa lähteekin vetämään nyt K-kauppias.

Heinäaron mukaan samalla alueella toimivat K-supermarket Pirana ja K-market Ahvenlampi täydentävät toisiaan. K-market toimii nopean ostamisen täydennysostopaikkana ja K-supermarket Pirana on laajalla valikoimallaan erinomainen pääostospaikka paikallisille asiakkaille.