Lappeenrannassa yksityisten päiväkotien paikkamäärien osuus päiväkotipaikoista on nostettu 21,48 prosenttiin. Aiemmin Lappeenranta oli asettanut rajaksi 20 prosenttia.

Asiasta päätettiin tiistaina lasten ja nuorten lautakunnan kokouksessa.

Lautakunnassa äänestettiin muutoksesta. Viisi jäsentä äänesti muutoksen puolesta, neljä vastaan ja kaksi oli poissa.

— 21,48 on nyt se prosenttiosuus, jonka verran meillä on tästä lähtien yksityisiä palveluita. Prosenttiosuus on laskettu lapsimäärästä, joka oli viime keväänä huhtikuun viimeisenä päivänä palvelun piirissä, Lappeenrannan varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki sanoo.

Luvussa on otettu huomioon Pilke päiväkotien suunnitelma avata kaksi uutta päiväkotia ensi vuonna ja steinerpäiväkoti Tontuntuvan ja kristillisen päiväkodin Omenapuun tavoite kasvattaa omia paikkamääriään, Virkki kertoo.

Steinerpäiväkodin paikkamäärämäärä nousee 15 paikalla 40:een ja Omenapuun 32 paikalla 60:een.

Ensi syksynä Pilke päiväkotien luontopäiväkoti Kuutti avataan Joutsenossa ja musiikkipäiväkoti Norppa Uus-Lavolassa.

Sen jälkeen Lappeenrannassa on seitsemän yksityistä päiväkotia.

Yhdistyspohjaiset päiväkodit kritisoivat palvelusetelikattoa

Tirikan päiväkoti siirtyy Lappeenrannan Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistykseltä Pilke päiväkodeille ensi vuoden alussa.

Lappeenrannan MLL:n paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Ritva Virransalo kertoi viime viikolla, että Tirikan myyntiin päädyttiin, koska Lappeenranta siirtyi palvelusetelimalliin.

Yksityisen päivähoidon palvelusetelit otettiin käyttöön elokuussa Lappeenrannassa. Päivähoidon palvelusetelin enimmäismääräksi on asetettu 842 euroa kuukaudessa. Jotkut pienet, yhdistyspohjaiset päiväkodit ovat pitäneet summaa liian matalana. Niiden mukaan hintakatto ajaa yhdistyspohjaisia päiväkoteja ahdinkoon.